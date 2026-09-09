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यह यूक्रेन की रक्षा कंपनियों की गद्दारी का नतीजा था। दरअसल, रक्षा कंपनियां भ्रष्टाचार में शामिल थी और उन्होंने सेना को हजारों खराब मोर्टार गोलों की आपूर्ति की थी। गोपनीय सैन्य ऑडिट रिपोर्ट सामने आने पर पता चला है कि अकेले 2024 में यूक्रेन को धोखाधड़ी और बर्बादी के कारण 1.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सैन्य खरीद पर स्टेट ऑडिट सर्विस व रक्षा मंत्रालय की गोपनीय ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के शीर्ष 10 सैन्य ठेकेदारों में से सात ऐसे थे जिन्होंने नए अनुबंध हासिल किए, जबकि उनके खिलाफ धोखाधड़ी के खुले आपराधिक मामले चल रहे थे। भ्रष्टाचार का खुलासा होने पर कुछ कंपनियों के सीईओ या शीर्ष अधिकारियों की गिरफ्तारी के बावजूद इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने या इनसे दूरी बनाने के बजाय सरकारी एजेंसियां आंख मूंदकर इन्हें उपकृत करती रहीं। विज्ञापन



भ्रष्टाचार के मामले में जमानत, फिर भी सौदा

सरकारी स्वामित्व वाले एक यूक्रेनी कारखाने ने सेना को 233,000 दोषपूर्ण मोर्टार सौंपे। कारखाने के निदेशक लियोनिद शाइमैन को युद्ध के दौरान रक्षा उद्योग में सबसे बड़े घोटालों में से एक में गिरफ्तार किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि जब शाइमैन को लगभग 28 करोड़ डॉलर का पहला मोर्टार अनुबंध दिया गया था, तब वह पहले से ही भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर बाहर थे। विज्ञापन विज्ञापन



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बिचौलियों का खेल, कम बोली की अनदेखी जब रक्षा खरीद एजेंसी ने सैकड़ों मिलियन डॉलर के रॉकेट आर्टिलरी खरीदने के लिए बोलियां मंगाईं, तो तीन कंपनियों ने जवाब दिया। तुर्की की मूल निर्माता कंपनी आर्का डिफेंस ने सीधे कारखाने से सबसे कम बोली (4,200 डॉलर प्रति रॉकेट) लगाई।

अनुबंध सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी चेकोस्लोवाक ग्रुप की सहायक कंपनी को दे दिया गया। सीधे निर्माता से खरीदने के बजाय चेक कंपनी को बिचौलिया बनाकर ऊंचे दामों पर रॉकेट खरीदने से यूक्रेन का बिल 130 मिलियन डॉलर बढ़ा।

रक्षा अनुबंधों ने चेक समूह के 33 वर्षीय मालिक मिचेल स्ट्रनाड को फोर्ब्स की सूची में सबसे अमीर हथियार निर्माता के रूप में स्थापित कर दिया। कंपनी के कुल राजस्व का 40 प्रतिशत हिस्सा यूक्रेन से जुड़े बिक्री समझौतों से आया था।

यूक्रेन पर रूस का हमला 2 लोगों की मौत, 10 घायल

कीव। रूस ने मंगलवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कम से कम 10 लोग घायल हुए। अधिकारियों ने बताया कि यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिका के विशेष दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ युद्ध खत्म कराने की नई कोशिश के तहत अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर कीव पहुंचे हैं। यूक्रेन की राज्य आपात सेवा के अनुसार, राजधानी के कम से कम पांच जिलों में नुकसान और आग लगने की घटनाएं हुईं। कीव सिटी मिलिट्री प्रशासन ने बताया कि नागरिक ढांचे को कम से कम 16 जगह नुकसान पहुंचा है। यह यूक्रेन की रक्षा कंपनियों की गद्दारी का नतीजा था। दरअसल, रक्षा कंपनियां भ्रष्टाचार में शामिल थी और उन्होंने सेना को हजारों खराब मोर्टार गोलों की आपूर्ति की थी। गोपनीय सैन्य ऑडिट रिपोर्ट सामने आने पर पता चला है कि अकेले 2024 में यूक्रेन को धोखाधड़ी और बर्बादी के कारण 1.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सैन्य खरीद पर स्टेट ऑडिट सर्विस व रक्षा मंत्रालय की गोपनीय ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के शीर्ष 10 सैन्य ठेकेदारों में से सात ऐसे थे जिन्होंने नए अनुबंध हासिल किए, जबकि उनके खिलाफ धोखाधड़ी के खुले आपराधिक मामले चल रहे थे। भ्रष्टाचार का खुलासा होने पर कुछ कंपनियों के सीईओ या शीर्ष अधिकारियों की गिरफ्तारी के बावजूद इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने या इनसे दूरी बनाने के बजाय सरकारी एजेंसियां आंख मूंदकर इन्हें उपकृत करती रहीं।सरकारी स्वामित्व वाले एक यूक्रेनी कारखाने ने सेना को 233,000 दोषपूर्ण मोर्टार सौंपे। कारखाने के निदेशक लियोनिद शाइमैन को युद्ध के दौरान रक्षा उद्योग में सबसे बड़े घोटालों में से एक में गिरफ्तार किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि जब शाइमैन को लगभग 28 करोड़ डॉलर का पहला मोर्टार अनुबंध दिया गया था, तब वह पहले से ही भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर बाहर थे।ये भी पढ़ें: अमेरिका-कनाडा व्यापार युद्ध: ट्रंप के टैरिफ का कनाडा ने दिया जवाब; स्टील समेत क्या सामान महंगे होंगे? कीव। रूस ने मंगलवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कम से कम 10 लोग घायल हुए। अधिकारियों ने बताया कि यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिका के विशेष दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ युद्ध खत्म कराने की नई कोशिश के तहत अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर कीव पहुंचे हैं। यूक्रेन की राज्य आपात सेवा के अनुसार, राजधानी के कम से कम पांच जिलों में नुकसान और आग लगने की घटनाएं हुईं। कीव सिटी मिलिट्री प्रशासन ने बताया कि नागरिक ढांचे को कम से कम 16 जगह नुकसान पहुंचा है।

रूसी सैनिकों ने 2024 में पूर्वी यूक्रेन में खाइयों पर हमला बोला तो यूक्रेनी तोपखाने के जवानों ने गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन गोले आगे बढ़ने वाली सेना के पास फटने के बजाय, लॉन्च ट्यूब से बाहर गिर गए या हल्की-सी आवाज के साथ जमीन पर जा गिरे, जिससे धूल का गुबार उड़ने लगा।