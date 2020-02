अमेरिका और तालिबान क्षेत्र में शांति के लिए राजी, पोम्पिओ ने ट्वीट कर कहा- यह मौका न छोड़ें

सार अमेरिका और तालिबान के बीच संघर्ष पर विराम लगने के साथ ही अफगानिस्तान में शांति की उम्मीद की जा रही है।

अफगानिस्तान में साल 2001 से अमेरिका और तालिबान के बीच चल रहा संघर्ष अब खत्म होने को है। संघर्ष पर विराम लगने के साथ ही क्षेत्र में शांति की उम्मीद की जा रही है। दरअसल, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने हाल ही में किए अपने एक ट्वीट में इस बात के संकेत दिए हैं।

US Secretary of State Mike Pompeo tweets,"After decades of conflict, we have come to an understanding with Taliban on a significant reduction in violence across #Afghanistan. This is an important step on a long road to peace,& I call on all Afghans to seize this opportunity." pic.twitter.com/K2w6maJLtf