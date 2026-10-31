भारत को कॉरिडोर देने पर बांग्लादेश में बवाल: नाहिद इस्लाम बोले- ट्रांजिट नहीं देंगे, गंगा के पानी पर क्या कहा?

बांग्लादेश में विपक्षी नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता नाहिद इस्लाम ने भारत को लेकर अपनी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की जमीन से भारत को किसी भी तरह का ट्रांजिट कॉरिडोर देने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने गंगा जल बंटवारे को लेकर भी भारत के साथ निष्पक्ष समझौते की मांग की है। नाहिद ने चेतावनी दी कि अगर नए समझौते में बांग्लादेश के हिस्से के पानी की सुरक्षा नहीं हुई तो लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

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