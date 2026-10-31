वर्ल्ड अपडेट्स: पीओजेके में पांच की हत्या, अंतरराष्ट्रीय दखल की मांग; भारत-नेपाल सीमा पर CCTV से निगरानी होगी

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में एक ही परिवार तीन बच्चे, उनकी मां और दादी की हत्या कर दी गई। स्कॉटलैंड के ग्लासगो से मानवाधिकार कार्यकर्ता और जम्मू-कश्मीर तहरीक-ए-इत्तेफाक-ए-राय के अध्यक्ष अमजद अयूब मिर्जा ने शुक्रवार को इन हत्याओं की निंदा करते हुए निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की है। मिर्जा ने संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता के साथ बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए दखल देने की अपील की। मिर्जा के मुताबिक, 12 साल के हैरिस, 8 साल की मलाइका, 15 साल की अनिका, उनकी मां शाजिया और दादी नसीबा घर पर ग्रेनेड या रॉकेट से हमले में मारे गए। शुरुआती दावों में हमले में बेलारूस निर्मित एमएम-60 रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसा और गिरफ्तारियों के आरोप: मिर्जा ने जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी (जेएएसी) नेताओं उमर नजीर कश्मीरी, मुजतबा फारूकी और इम्तियाज असलम के हवाले से दावा किया कि क्षेत्र में पांच जून से अब-तक 100 से अधिक युवाओं की हत्या कर दी गई। हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सैन्य घेराबंदी, खाद्य एवं दवा आपूर्ति में बाधा और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के आरोपों की जांच की मांग की।

विज्ञापन

भारत-नेपाल सीमा पर सीसीटीवी ड्रोन और स्कैनर से होगी निगरानी, अवैध आवाजाही पर लगेगी रोक भारत और नेपाल ने अपनी खुली सीमा की सुरक्षा मजबूत करने और निगरानी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने सीमा पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर सामान की जांच के लिए स्कैनर और मेटल डिटेक्टर लगाने तथा निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने पर चर्चा की। शुक्रवार को दोनों देशों के सशस्त्र बलों की 10वीं समन्वय बैठक के समापन पर ये फैसले किए गए।प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर सामान की जांच के लिए स्कैनर और मेटल डिटेक्टर भी लगाए जाएंगे। निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेल ने इसमें हिस्सा लिया। भारत के सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक संजय सिंघल ने भी बैठक में भाग लिया। यह बैठक बुधवार को काठमांडू स्थित एपीएफ मुख्यालय में शुरू हुई थी। दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग पर सहमति जताई। सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान भी किया जाएगा। नौवीं समन्वय बैठक के फैसलों पर हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई।