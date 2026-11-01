जी-20: जयशंकर ने सुरक्षित सप्लाई चेन को बताया वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरत, व्यापार विकल्प बढ़ाने पर दिया जोर

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जयशंकर ने शनिवार को अटलांटा में आयोजित जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दों को साझा किया। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन की मजबूती के लिए जोखिम कम करना और कनेक्टिविटी के विकल्पों का विस्तार करना जरूरी है।विदेश मंत्री ने कहा कि सभी देशों को औद्योगीकरण का अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ ही बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा और दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने वाली व्यापारिक गतिविधियों का मजबूती से विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पादन को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटने पर भी जोर दिया। इससे किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भरता कम होगी और वित्त, संसाधनों, उत्पादन तथा बाजार हिस्सेदारी का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करना मुश्किल होगा।जयशंकर ने कहा कि जी-20 देशों को बाजारों को राजनीति से अलग रखने की दिशा में काम करना चाहिए। सभी देशों को अपने राष्ट्रीय हितों और सामूहिक वैश्विक हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। इसके लिए पारदर्शी और कई विकल्पों वाली सप्लाई चेन को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।दो दिवसीय जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के समापन पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी सुरक्षित सप्लाई चेन को आर्थिक विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने साझेदार देशों के सामने यह बात स्पष्ट की है कि आर्थिक वृद्धि के लिए आपूर्ति व्यवस्था का सुरक्षित होना आवश्यक है। रुबियो ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्ते सुरक्षित और खुले रहने चाहिए। इसके साथ ही भविष्य की जरूरतों को देखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत और विस्तारित करना होगा।