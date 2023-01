{"_id":"63d04014f167c33459495c77","slug":"un-secretary-general-antonio-guterres-calls-on-taliban-to-reverse-ban-on-education-of-afghan-girls-2023-01-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"UN: यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान से अफगान लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

Published by: देव कश्यप Updated Wed, 25 Jan 2023 02:38 AM IST

विस्तार

अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को अफगानिस्तान में लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंच पर तालिबान से प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बताते हुए गुटेरेस ने कहा कि अब सभी देशों के लिए यह सुनिश्चित करने का समय है कि सभी के लिए स्वागत योग्य और समावेशी शिक्षण वातावरण विकसित करने के लिए वास्तविक कदम उठाए जाएं।

विज्ञापन

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के आधिकारिक प्रवक्ता ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अब सभी भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को समाप्त करने का समय है, जो शिक्षा तक पहुंच में बाधा डालते हैं। मैं विशेष रूप से लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए अपमानजनक और आत्म-पराजय प्रतिबंध को हटाने के लिए अफगानिस्तान के वास्तविक अधिकारियों से आह्वान करता हूं। गुटेरेस ने भी ट्वीट कर कहा कि अब सभी भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को समाप्त करने का समय है, जो शिक्षा तक पहुंच में बाधा डालते हैं।संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम हमें "लोगों में निवेश करने और शिक्षा को प्राथमिकता देने" की याद दिलाती है। टोलो न्यूज ने यूनेस्को की महानिदेशक ऑद्रे अजोले (Audrey Azoulay) के हवाले से कहा कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का फैसला किया है।यूनेस्को के अनुसार, वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत स्कूली उम्र की अफगान लड़कियां और युवा महिलाएं तालिबान शासन के तहत स्कूल और कॉलेज नहीं जा रही हैं, क्योंकि तालिबान ने उन्हें माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच से वंचित कर दिया है।तालिबान द्वारा अफगान लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद संयुक्त राष्ट्र का एजुकेशन कैनॉट वेट (ईसीडब्ल्यू) समेत कई मानवीय संगठनों ने काबुल में तालिबान अधिकारियों से आह्वान किया कि वे अफगान महिलाओं की विश्वविद्यालय शिक्षा को निलंबित करने के अपने निर्णय को रद्द करें। ईसीडब्ल्यू आपात स्थितियों और दीर्घ संकटों में शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का अरबों डॉलर का वैश्विक कोष है।ईसीडब्ल्यू ने अंतरिम तालिबान सरकार से सभी लड़कियों को शिक्षा की अनुमति देने का आह्वान किया। ईसीडब्ल्यू ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली मानवीय संस्था अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ एकजुटता से खड़ी है और सभी को शिक्षा का अंतर्निहित मानव अधिकार है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) ने मंगलवार को घोषणा की कि अबतक 11 लाख अफगान लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय से प्रतिबंधित कर दिया गया है और एक लाख से अधिक अन्य को विश्वविद्यालयों से प्रतिबंधित कर दिया गया है।इसके अलावा, अमेरिकी मिशन प्रभारी करेन डेकर ने ट्वीट किया, आज अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाना मुश्किल है। यह जानते हुए कि अफगान महिलाओं और लड़कियों को अब इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। शिक्षा अफगानिस्तान के भविष्य में एक निवेश है और इसे लड़कों और लड़कियों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। बता दें कि 15 अगस्त 2021 से तालिबान ने लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में जाने पर रोक लगा दिया है। साथ ही महिलाओं और लड़कियों की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया है और महिलाओं को कार्यबल के अधिकांश क्षेत्रों से बाहर कर दिया है। यहां तक कि महिलाओं के पार्क, जिम और सार्वजनिक स्नानघरों का उपयोग करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।