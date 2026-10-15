यूक्रेन की जंग में नया पेच: स्टारलिंक की पाबंदी से धीमे पड़े ड्रोन, रूसी हमलों के बीच क्या करेंगे जेलेंस्की?

रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन की सैन्य चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स की ओर से स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनलों के इस्तेमाल पर अचानक लगाई गई गति संबंधी पाबंदियों के बाद कुछ यूक्रेनी ड्रोन की रफ्तार कम हो गई है। इससे रूसी हवाई सुरक्षा प्रणालियों के लिए उन्हें निशाना बनाना आसान हो सकता है।

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इसी बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि मंगलवार रात रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से पहले यूक्रेन को अपने पश्चिमी सहयोगियों से सामान्य रूप से मिलने वाली अग्रिम चेतावनी नहीं मिली। इन घटनाक्रमों ने अमेरिका से मिलने वाली सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी को लेकर यूक्रेन की चिंताएं बढ़ा दी हैं।जेलेंस्की के सलाहकार सर्गेई बेसक्रेस्तनोव ने सोशल मीडिया पर बताया कि स्पेसएक्स ने यूक्रेन के उन स्टारलिंक टर्मिनलों की गति सीमित कर दी है, जिनका इस्तेमाल ड्रोन पर किया जा रहा है। उनके मुताबिक, इस कदम से सैन्य अभियानों में बाधा आई है और धीमी गति से उड़ने वाले हमलावर ड्रोन रूसी सुरक्षा प्रणालियों के आसान निशाने बन सकते हैं।यूक्रेनी सेना लंबी दूरी के ड्रोन अभियानों, हवाई रक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर सिस्टम और अग्रिम मोर्चों तक जरूरी सामान पहुंचाने में स्टारलिंक नेटवर्क पर निर्भर है। बेसक्रेस्तनोव ने इस कदम को मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा होने की आशंका जताई। हालांकि, उन्होंने इसके समर्थन में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। स्पेसएक्स और व्हाइट हाउस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।यूक्रेन के वायुसेना प्रवक्ता यूरी इग्नात के अनुसार, मंगलवार रात रूस के शुरुआती बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं मिली थी। हालांकि, बाद में मिसाइलों की तीन अन्य लहरों को लेकर कीव को सतर्क किया गया था।जेलेंस्की ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अग्रिम चेतावनी नहीं मिलने की बात करते समय वह किन पश्चिमी सहयोगियों का जिक्र कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना बंद नहीं किया है। यूक्रेन की संसद की रक्षा समिति के एक सदस्य ने भी एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं हुई है।कीव पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक चले रूसी हमले में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 अन्य घायल हुए। जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने कीव, उसके आसपास के क्षेत्रों और खारकीव में ऊर्जा तथा अन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए 39 बैलिस्टिक मिसाइलें और 120 से अधिक ड्रोन दागे। यूक्रेनी प्रधानमंत्री के अनुसार, राजधानी की तीनों संयुक्त ताप एवं बिजली उत्पादन इकाइयों पर रातभर हमले हुए। जेलेंस्की ने कहा कि हमलों के कारण कम से कम छह लाख लोग बिजली से वंचित हो गए।उन्होंने रूस पर ऊर्जा ढांचे को लगातार निशाना बनाकर तनाव कम करने के प्रयासों को विफल करने का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूसी हमलों के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने की अपील भी की।जेलेंस्की के मुताबिक, रूस ने लगातार तीसरी रात यूक्रेन के बिजली ग्रिड, तेल और गैस से जुड़े ठिकानों पर हमले किए। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब ट्रंप ने दावा किया था कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने को लेकर सहमत हुए हैं।यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने का अपना लगभग एक महीने पुराना अभियान रोकने पर सहमति जताई है। दूसरी ओर, रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने बुधवार को यूक्रेन पर फिर कई रिफाइनरियों पर हमला करने का आरोप लगाया। यूक्रेन ने इस दावे को गलत बताया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने से जुड़े समझौते के विवरण पर अभी काम चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने रातभर कीव, कीव क्षेत्र और खारकीव क्षेत्र में ऊर्जा ढांचे पर हमला किया और कुल छह बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया।जेलेंस्की बुधवार को ब्रिटेन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से मुलाकात की। ब्रिटेन ने इस दौरान यूक्रेन के लिए ब्रिटिश निर्मित हवाई रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति तेज करने की घोषणा की। डाउनिंग स्ट्रीट में बैठक से पहले बर्नहम ने कहा कि यूक्रेन के प्रति ब्रिटेन का समर्थन जारी रहेगा। जेलेंस्की ने बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात की। यूरोपीय देशों को आशंका है कि रूस की महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन तक सीमित नहीं हैं। ऐसे में वे अमेरिका को यूक्रेन के समर्थन में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।