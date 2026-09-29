युगांडा: पत्रकार से राजा बने 'एडवर्ड रुकिडी', टूरो साम्राज्य में उत्तराधिकार विवाद के बीच हुआ राज्याभिषेक

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बता दें, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी के बाद युगांडा ने 1960 के दशक में पारंपरिक राजशाहियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, 1993 में फिर से इसे बहाल कर दिया गया था। इस पूर्वी अफ्रीकी देश के नेताओं के पास कोई औपचारिक अधिकार नहीं होता है। वे कानूनी रूप से राजनीति में शामिल होने पर भी प्रतिबंधित हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से संस्कृति के संरक्षक के तौर पर उनका अपने लोगों के बीच काफी प्रभाव रहता है।पश्चिमी युगांडा के शहर फोर्ट पोर्टल में होने वाले राज्याभिषेक समारोह को हजारों लोग प्रत्यक्ष रूप से और टीवी प्रसारण के माध्यम से देखेंगे। बता दें कि न्याबोंगो राज्य के उत्तराधिकारी में शामिल नहीं थे, लेकिन अगस्त में 34 साल की उम्र में राजा ओयो न्यिम्बा की कैंसर से मौत होने के बाद उन्हें साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी चुना गया।राजमाता बेस्ट केमिगिसा ने इस फैसले पर आपत्ति भी जताई और आरोप लगाया कि न्याबोंगो को चुनने में राजा ओयो की लिखित वसीयत का पालन नहीं किया गया। केमिगिसा ने कहा कि ओयो एक छोटा बेटा भी है, जिसकी पहचान सही समय पर उजागर की जाएगी। उन्होंने न्याबोंगो की वैधता और उन्हें चुनने के बबीटो के फैसले पर सवाल उठाए। इस दौरान स्थानीय मीडिया ने 12 सितंबर को ओयो के अंतिम संस्कार के दौरान हुई अप्रिय घटनाओं का जिक्र किया है। मीडिया के अनुसार, उस दौरान राजा के पार्थिव शरीर की कस्टडी को लेकर विवाद हुआ था।ओयो के कथित बेटे के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर 'बेबी ओयो' की कथित तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिससे दिवंगत राजा के समर्थकों में एक उम्मीद है। इस बीच आलोचकों का कहना है कि यदि सच में वह बच्चा है तो उसे उसके पिता के जीवित रहते ही राज्य के सामने पेश किया जाना चाहिए था। युगांडा के जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक निकोलस ने भी न्याबोंगो को चुने जाने पर टिप्पणी की है।बता दें कि 3 साल की उम्र में ओयो 1995 में अपने पिता की मृत्यु के बाद शासन में आए थे। बचपन में वे बहुत ही जिज्ञासु प्रकृति के थे। राज्य में उनके लाखों समर्थक हैं। ओयो उस समय दुनिया के सबसे कम उम्र में राजा बने थे। 18 साल की उम्र में वयस्क होने तक राज्य द्वारा नियुक्त रीजेंट्स (कार्यवाहक शासकों) ने ओयो का मार्गदर्शन किया। उनके राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कई बड़े वैश्विक नेताओं ने उनसे मुलाकात भी की थी। इनमें दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला भी शामिल थे। अफ्रीकी देश लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी का टूरो शाही परिवार से खास दोस्ती थी। अपने शासनकाल के दौरान गद्दाफी ने युगांडा की कई यात्राएं भी कीं थी और अक्टूबर 2011 में अपनी मृत्यु से पहले कई वर्षों तक ओयो और केमिगिसा का भी समर्थन किया।