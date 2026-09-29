अमेरिका: फ्लोरिडा में 77 साल के बुजुर्ग को होगी फांसी, 31 साल पहले घर में घुसकर हथौड़े से की थी महिला की हत्या

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कर्टिस विल्की बीस्ली को 1995 में कैरोलिन मोनफोर्ट पर हमले के दौरान फर्स्ट-डिग्री मर्डर, डकैती और बड़ी कार चोरी का दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। फ्लोरिडा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन अपीलों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि इतनी उम्र के व्यक्ति को, जो मानसिक रूप से कमजोर हो रहा है। उसे मौत की सजा देना क्रूर और असामान्य सजा होगी।कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, अगस्त 1995 में बीजली, ऑरलैंडो के दक्षिण में स्थित मॉनफोर्ट के डंडी वाले घर में रह रहा था। उस समय वह मॉनफोर्ट के दामाद के पास मौजूद आस-पास के अपार्टमेंट में प्रेशर वॉशिंग और पेंटिंग का काम कर रहा था। दो दिनों तक संपर्क न हो पाने पर मॉनफोर्ट की बेटी उनके घर गई और उन्हें लॉन्ड्री रूम में खून से लथपथ मृत पाया।जांचकर्ताओं के अनुसार, मॉनफोर्ट के सिर पर कई बार भारी चीज से वार किए जाने के निशान थे।पास ही एक तौलिये में लिपटा हुआ खून से सना हथौड़ा मिला था। 1998 में बीजली को हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक आखिरी अपील अभी भी लंबित है।यह राज्य पिछले साल हुई 19 फांसी की संख्या के करीब पहुंच रहा है। 1976 में मौत की सजा दोबारा शुरू होने के बाद से फ्लोरिडा में यह एक रिकॉर्ड था। जुलाई में, फ्लोरिडा ने एक ही दिन में दो कैदियों को फांसी दी थी। ऐसा करने वाला वह लगभग एक दशक में पहला राज्य था।