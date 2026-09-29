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Hindi News ›   World ›   USA 77-year-old man executed in Florida; he had broken home and killed a woman with a hammer 31 years ago.

अमेरिका: फ्लोरिडा में 77 साल के बुजुर्ग को होगी फांसी, 31 साल पहले घर में घुसकर हथौड़े से की थी महिला की हत्या

Tue, 29 Sep 2026 01:23 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, मियामी
पीटीआई, मियामी Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 29 Sep 2026 01:23 PM IST
सार

फ्लोरिडा में 77 वर्षीय कर्टिस विल्की बीजली को 1995 में कैरोलिन मोनफोर्ट की हथौड़े से हत्या के मामले में मंगलवार को फांसी दी जाएगी। 1998 में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। वहीं,उम्र और मानसिक कमजोरी का हवाला देकर की गई अपीलें खारिज हो चुकी हैं।

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USA 77-year-old man executed in Florida; he had broken home and killed a woman with a hammer 31 years ago.
हत्या (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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फ्लोरिडा के 77 साल के एक व्यक्ति को, जिसने हथौड़े से पीट-पीटकर एक महिला की हत्या कर दी थी। उसे मंगलवार को अमेरिका के सबसे व्यस्त डेथ चैंबर में इस साल मौत की सजा पाने वाला 16वां व्यक्ति बनाया जाएगा।
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कोर्ट ने क्या कहा? 
कर्टिस विल्की बीस्ली को 1995 में कैरोलिन मोनफोर्ट पर हमले के दौरान फर्स्ट-डिग्री मर्डर, डकैती और बड़ी कार चोरी का दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। फ्लोरिडा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन अपीलों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि इतनी उम्र के व्यक्ति को, जो मानसिक रूप से कमजोर हो रहा है। उसे मौत की सजा देना क्रूर और असामान्य सजा होगी।
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क्या है पूरा मामला? 
कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, अगस्त 1995 में बीजली, ऑरलैंडो के दक्षिण में स्थित मॉनफोर्ट के डंडी वाले घर में रह रहा था। उस समय वह मॉनफोर्ट के दामाद के पास मौजूद आस-पास के अपार्टमेंट में प्रेशर वॉशिंग और पेंटिंग का काम कर रहा था। दो दिनों तक संपर्क न हो पाने पर मॉनफोर्ट की बेटी उनके घर गई और उन्हें लॉन्ड्री रूम में खून से लथपथ मृत पाया।
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खून से सना हथौड़ा मिला
जांचकर्ताओं के अनुसार, मॉनफोर्ट के सिर पर कई बार भारी चीज से वार किए जाने के निशान थे।पास ही एक तौलिये में लिपटा हुआ खून से सना हथौड़ा मिला था। 1998 में बीजली को हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक आखिरी अपील अभी भी लंबित है।


यह राज्य पिछले साल हुई 19 फांसी की संख्या के करीब पहुंच रहा है। 1976 में मौत की सजा दोबारा शुरू होने के बाद से फ्लोरिडा में यह एक रिकॉर्ड था। जुलाई में, फ्लोरिडा ने एक ही दिन में दो कैदियों को फांसी दी थी। ऐसा करने वाला वह लगभग एक दशक में पहला राज्य था।
 
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