पश्चिम एशिया: तेहरान को किस शर्त पर रियायत देने को तैयार ट्रंप? इस सप्ताह फिर अमेरिका-ईरान के बीच होगी बात

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एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका, मध्यस्थों के माध्यम से सकारात्मक बातचीत कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि परमाणु मुद्दे के समाधान के बिना कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने शनिवार को दिए एक बयान में ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।ट्रंप ने रविवार को एक्सियोस के साथ बातचीत में बताया कि इस सप्ताह ईरान के साथ बातचीत होने की उम्मीद है। अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो अमेरिका की तरफ से बातचीत करेंगे। हालांकि ट्रंप ने उन दावों का खंडन कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान को कुछ रियायतें पेश की हैं।कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप ईरान को प्रतिबंधों में कुछ राहत देने और ईरान के फ्रीज धन को जारी करने के लिए तैयार हैं। ईरान ने भी संकेत दिए हैं कि वे परमाणु मुद्दे पर लचीला रुख अपना रहे हैं, लेकिन समय की प्रतिबद्धता को लेकर समझौता नहीं हो पा रहा है।अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सैन्य तौर पर मजबूत होने से पहले ही उन पर हमला कर दुनिया को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। रुबियो ने दावा किया कि ईरान अपने मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हथियारों के स्टॉक को मजबूत कर रहा था ताकि उस पर हमले की स्थिति में वह अपने परमाणु कार्यक्रम को बचा सकता था, लेकिन ट्रंप ने इससे पहले ही ईरान पर हमले का आदेश देकर दुनिया को बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा लिया।