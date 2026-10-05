यूएई ने इस्राइल को दी थी फ्लाईदुबई की पूरी जानकारी: सह-पायलट का नाम भी था, फिर खतरा क्यों नहीं दिखा?

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यह जानकारी विमान के इस्राइल के लिए रवाना होने से पहले साझा की गई थी। इसी विमान में एक सह- पायलट ने विमान पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसने विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की भी कोशिश की थी। क्षेत्रीय अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इससे अब यह सवाल और गंभीर हो गया है कि हमलावर सुरक्षा जांच से कैसे बच गया। विज्ञापन



बाद में इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख से कहा कि वह एक जांचकर्ता नियुक्त करें। यह जांच इस्राइल आने वाली विदेशी नागरिक उड़ानों से जुड़े 'सभी सुरक्षा पहलुओं' की समीक्षा करेगी। फ्लाईदुबई की घटना की जांच चल रही है। शुरुआती जानकारी में सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़ी चूकों की बात सामने आई है। विज्ञापन विज्ञापन



यूएई ने कहा कि सह-पायलट ने बुधवार को कॉकपिट में रखी आपातकालीन कुल्हाड़ी से विमान के कप्तान पर हमला किया। ऐसा उसके कट्टरपंथी विचारों को लेकर चिंता के कारण किया गया था। यह भी साफ नहीं है कि ओमान का एक नागरिक इस्राइल जाने वाले विमान को उड़ाने की अनुमति कैसे पा गया। ओमान एक अरब देश है और उसके इस्राइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं।



यूएई इस घटना की जांच कर रहा है। यूएई ने कहा कि सह-पायलट ने बुधवार को कॉकपिट में रखी आपातकालीन कुल्हाड़ी से विमान के कप्तान पर हमला किया। इसके बाद उसने नीचे गिर रहे विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की। यूएई ने इसे 'आतंकवादी हमला' बताया।



विमान में 182 लोग सवार थे। हमलावर की कार्रवाई से विमान लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारतीय कप्तान ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद यात्रियों और दूसरे लोगों ने अंदर जाकर हमलावर को काबू कर लिया।



यात्रियों और चालक दल पर इस्राइल ने सवाल क्यों नहीं उठाए?

क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि अमीराती अधिकारियों ने यात्रियों और चालक दल की जानकारी इस्राइल के साथ साझा की थी। इसमें उनकी नागरिकता की जानकारी भी शामिल थी। अधिकारियों ने कहा कि इस्राइल ने किसी यात्री या चालक दल के सदस्य को लेकर कोई खतरे का संकेत नहीं दिया था।



इन अधिकारियों ने अपनी पहचान नहीं बताई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें जांच के बारे में पत्रकारों से बात करने की अनुमति नहीं थी। इस्राइल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने कहा कि विदेशी उड़ानों के यात्रियों की सूची की जांच की जिम्मेदारी परिवहन मंत्रालय की है।



परिवहन मंत्री मिरी रेगेव ने एक्स पर कहा कि उड़ान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय को यात्रियों की सूची नहीं दी गई थी। उन्हें किसी चेतावनी की जानकारी भी नहीं दी गई थी। यात्रियों की सूची साझा करना विमानन क्षेत्र की सामान्य प्रक्रिया है।



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लेकिन परिवहन मंत्रालय में विमानन सुरक्षा के प्रमुख ड्विर रुबेनस्टीन ने आर्मी रेडियो से कहा कि मंत्रालय स्थानीय सुरक्षा जांच पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के पास हर उड़ान में हर यात्री की अलग-अलग जांच करने के साधन या क्षमता नहीं है।



नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा था कि इस्राइल के विदेशी विमान कंपनियों के साथ लंबे समय से समझौते हैं। इनके तहत उन देशों के नागरिक पायलटों को इस्राइल में विमान उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाती, जिनके इस्राइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं।



ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने रविवार को कहा कि आतंकवाद रोधी जांचकर्ता हमलावर के ऑस्ट्रेलिया से संभावित संबंधों की जांच कर रहे हैं। हमले को रोकने और विमान का नियंत्रण वापस लेने में मदद करने वाले यात्रियों को इस्राइल में हीरो बताया जा रहा है।



सुरक्षा में चूक पर अब कौन उठा रहा सवाल?

लेकिन बचाव अभियान की शुरुआती खुशी अब कम हो गई है। इसके बाद अधिकारियों ने मुश्किल सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सुरक्षा में हुई चूकों को लेकर एक-दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इन चूकों से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।



महीने के अंत में होने वाले चुनाव से पहले विपक्ष के कुछ उम्मीदवारों ने सुरक्षा में हुई चूकों को मुद्दा बनाया है। उन्होंने इसे नेतन्याहू और उनके समर्थकों की कथित लापरवाही बताया है।



परिवहन मंत्री रेगेव नेतन्याहू की लिकुड पार्टी की सदस्य हैं। वह नेतन्याहू की मजबूत समर्थक भी हैं। विपक्षी डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख यायर गोलान ने एक्स पर लिखा, यह ठीक वैसा ही है जैसा व्यवस्था के पूरी तरह ढहने पर दिखता है।



उन्होंने कहा, एक परिवहन मंत्री जो हमारे आसमान को पूरी तरह छोड़ देती हैं और एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़ देता है। यह भी साफ नहीं है कि इस्राइल और यूएई के बीच उड़ानें संचालित करने वाली कम लागत वाली अमीराती एयरलाइन फ्लाईदुबई ने ओमानी पायलट को सुरक्षा के लिए खतरा क्यों नहीं माना।



इंग्लैंड की कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में विमानन सुरक्षा के विजिटिंग प्रोफेसर फिलिप बॉम ने इस मामले पर बात की। उन्होंने विमान अपहरण और बम धमाकों पर एक किताब भी लिखी है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों में पृष्ठभूमि की जांच करने की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। साथ ही, किस तरह की जानकारी साझा की जा सकती है, इसकी भी सीमाएं होती हैं।



उन्होंने कहा, विमानन सुरक्षा की बात करें तो जाहिर तौर पर हम चाहते हैं कि पृष्ठभूमि की जांच जितनी संभव हो, उतनी मजबूत हो। लेकिन किसी भी स्थिति में पृष्ठभूमि की जांच करने में बड़ी सीमाएं हैं। खासकर अलग-अलग देशों के बीच होने वाली जांच में। यह जानकारी विमान के इस्राइल के लिए रवाना होने से पहले साझा की गई थी। इसी विमान में एक सह- पायलट ने विमान पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसने विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की भी कोशिश की थी। क्षेत्रीय अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इससे अब यह सवाल और गंभीर हो गया है कि हमलावर सुरक्षा जांच से कैसे बच गया।बाद में इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख से कहा कि वह एक जांचकर्ता नियुक्त करें। यह जांच इस्राइल आने वाली विदेशी नागरिक उड़ानों से जुड़े 'सभी सुरक्षा पहलुओं' की समीक्षा करेगी। फ्लाईदुबई की घटना की जांच चल रही है। शुरुआती जानकारी में सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़ी चूकों की बात सामने आई है।यूएई ने कहा कि सह-पायलट ने बुधवार को कॉकपिट में रखी आपातकालीन कुल्हाड़ी से विमान के कप्तान पर हमला किया। ऐसा उसके कट्टरपंथी विचारों को लेकर चिंता के कारण किया गया था। यह भी साफ नहीं है कि ओमान का एक नागरिक इस्राइल जाने वाले विमान को उड़ाने की अनुमति कैसे पा गया। ओमान एक अरब देश है और उसके इस्राइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं।यूएई इस घटना की जांच कर रहा है। यूएई ने कहा कि सह-पायलट ने बुधवार को कॉकपिट में रखी आपातकालीन कुल्हाड़ी से विमान के कप्तान पर हमला किया। इसके बाद उसने नीचे गिर रहे विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की। यूएई ने इसे 'आतंकवादी हमला' बताया।विमान में 182 लोग सवार थे। हमलावर की कार्रवाई से विमान लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारतीय कप्तान ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद यात्रियों और दूसरे लोगों ने अंदर जाकर हमलावर को काबू कर लिया।क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि अमीराती अधिकारियों ने यात्रियों और चालक दल की जानकारी इस्राइल के साथ साझा की थी। इसमें उनकी नागरिकता की जानकारी भी शामिल थी। अधिकारियों ने कहा कि इस्राइल ने किसी यात्री या चालक दल के सदस्य को लेकर कोई खतरे का संकेत नहीं दिया था।इन अधिकारियों ने अपनी पहचान नहीं बताई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें जांच के बारे में पत्रकारों से बात करने की अनुमति नहीं थी। इस्राइल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने कहा कि विदेशी उड़ानों के यात्रियों की सूची की जांच की जिम्मेदारी परिवहन मंत्रालय की है।परिवहन मंत्री मिरी रेगेव ने एक्स पर कहा कि उड़ान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय को यात्रियों की सूची नहीं दी गई थी। उन्हें किसी चेतावनी की जानकारी भी नहीं दी गई थी। यात्रियों की सूची साझा करना विमानन क्षेत्र की सामान्य प्रक्रिया है।ये भी पढ़ें: रूस के ड्रोन हमलों के बीच कीव पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज: एक अरब यूरो की मदद का एलान; पुतिन को क्या संदेश दिया? लेकिन परिवहन मंत्रालय में विमानन सुरक्षा के प्रमुख ड्विर रुबेनस्टीन ने आर्मी रेडियो से कहा कि मंत्रालय स्थानीय सुरक्षा जांच पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के पास हर उड़ान में हर यात्री की अलग-अलग जांच करने के साधन या क्षमता नहीं है।नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा था कि इस्राइल के विदेशी विमान कंपनियों के साथ लंबे समय से समझौते हैं। इनके तहत उन देशों के नागरिक पायलटों को इस्राइल में विमान उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाती, जिनके इस्राइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं।ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने रविवार को कहा कि आतंकवाद रोधी जांचकर्ता हमलावर के ऑस्ट्रेलिया से संभावित संबंधों की जांच कर रहे हैं। हमले को रोकने और विमान का नियंत्रण वापस लेने में मदद करने वाले यात्रियों को इस्राइल में हीरो बताया जा रहा है।लेकिन बचाव अभियान की शुरुआती खुशी अब कम हो गई है। इसके बाद अधिकारियों ने मुश्किल सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सुरक्षा में हुई चूकों को लेकर एक-दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इन चूकों से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।महीने के अंत में होने वाले चुनाव से पहले विपक्ष के कुछ उम्मीदवारों ने सुरक्षा में हुई चूकों को मुद्दा बनाया है। उन्होंने इसे नेतन्याहू और उनके समर्थकों की कथित लापरवाही बताया है।परिवहन मंत्री रेगेव नेतन्याहू की लिकुड पार्टी की सदस्य हैं। वह नेतन्याहू की मजबूत समर्थक भी हैं। विपक्षी डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख यायर गोलान ने एक्स पर लिखा, यह ठीक वैसा ही है जैसा व्यवस्था के पूरी तरह ढहने पर दिखता है।उन्होंने कहा, एक परिवहन मंत्री जो हमारे आसमान को पूरी तरह छोड़ देती हैं और एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़ देता है। यह भी साफ नहीं है कि इस्राइल और यूएई के बीच उड़ानें संचालित करने वाली कम लागत वाली अमीराती एयरलाइन फ्लाईदुबई ने ओमानी पायलट को सुरक्षा के लिए खतरा क्यों नहीं माना।इंग्लैंड की कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में विमानन सुरक्षा के विजिटिंग प्रोफेसर फिलिप बॉम ने इस मामले पर बात की। उन्होंने विमान अपहरण और बम धमाकों पर एक किताब भी लिखी है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों में पृष्ठभूमि की जांच करने की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। साथ ही, किस तरह की जानकारी साझा की जा सकती है, इसकी भी सीमाएं होती हैं।उन्होंने कहा, विमानन सुरक्षा की बात करें तो जाहिर तौर पर हम चाहते हैं कि पृष्ठभूमि की जांच जितनी संभव हो, उतनी मजबूत हो। लेकिन किसी भी स्थिति में पृष्ठभूमि की जांच करने में बड़ी सीमाएं हैं। खासकर अलग-अलग देशों के बीच होने वाली जांच में।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों ने इस्राइल के साथ फ्लाईदुबई की उस उड़ान की जानकारी साझा की थी। इसमें यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सूची भी शामिल थी।