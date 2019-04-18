यूएई ने पाकिस्तान को भेंट किए 18 शेर और बाघ

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कोच 14 मार्च को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थीं और अब तैयार समय सारिणी के अनुसार वह फरवरी 2020 तक वहां रहेंगी। इससे पहले 2016-17 में अतरिक्ष यात्री पैगी व्हिट्सन ने 288 दिन अंतरिक्ष स्टेशन में बिताने का रिकॉर्ड बनाया था।
18 अप्रैल 2019