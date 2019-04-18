शहर चुनें

अपना शहर चुनें

विज्ञापन
विज्ञापन
Hindi News ›   World ›   UAE gifted 18 lions and tigers to Pakistan

यूएई ने पाकिस्तान को भेंट किए 18 शेर और बाघ

भाषा, लाहौर  Updated Thu, 18 Apr 2019 03:33 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : File Photo
ख़बर सुनें
संयुक्त अरब अमीरात ने चार सफेद बाघ, छह बंगाल टाइगर्स और आठ अफ्रीकी शेरों सहित कुल 18 शेर एवं बाघ लौहार के चिड़ियाघर को भेंट किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की एक खबर के अनुसार यूएई के प्रधानमंत्री एवं दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा भेंट किए गए ये जानवर बुधवार को इस्लामाबाद लाए गए और 22 अप्रैल को इन्हें लाहौर सफारी चिड़ियाघर ले जाया जाएगा।

वन्य जीवन प्राधिकरण ने बताया कि ये जानवर चिड़ियाघर में मौजूद बाकी शेरों एवं बाघों के साथ रहेंगे। 

ये जानवर यहां स्पाइस जेट के विमान से लाए गए हैं।

Recommended

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (फाइल फोटो)
Pakistan

पाकिस्तान को आईएमएफ से मिल सकते हैं 6 से 8 अरब डालर

17 अप्रैल 2019

निसार अहमद तांत्रे
India News

जैश के आतंकी निसार अहमद तांत्रे ने कबूला, 'पहले से थी पुलवामा हमले की जानकारी'

9 अप्रैल 2019

khwaja and finch
Cricket News

ऑस्ट्रेलिया ने किया पाकिस्तान का क्लीन स्वीप, आखिरी वन-डे में 20 रन से हराया

1 अप्रैल 2019

UP Board Class 10th & 12th 2019 की परीक्षाओं का सबसे तेज परिणाम देखने के लिए रजिस्टर करें।
UP Board 2019

UP Board Class 10th & 12th 2019 की परीक्षाओं का सबसे तेज परिणाम देखने के लिए रजिस्टर करें।
सांकेतिक तस्वीर
India News

अदालत ने ईडी को सैयद अली शाह गिलानी के दामाद से पूछताछ की अनुमति दी

20 मार्च 2019

34th International Aahar Mela in Pragati Maidan, Delhi
Delhi NCR

34वां अंतरराष्ट्रीय आहार मेला: प्रगति मैदान में दर्शकों ने देसी-विदेशी व्यंजनों का चखा स्वाद

13 मार्च 2019

jet airways
Business Diary

नरेश गोयल के वो पांच फैसले जिनसे गर्त में पहुंच गई जेट एयरवेज

17 अप्रैल 2019

हनुमान जयंती पर नौकरी प्राप्ति, आर्थिक उन्नत्ति, राजनीतिक सफलता एवं शत्रुनाशक हनुमंत अनुष्ठान
ज्योतिष समाधान

हनुमान जयंती पर नौकरी प्राप्ति, आर्थिक उन्नत्ति, राजनीतिक सफलता एवं शत्रुनाशक हनुमंत अनुष्ठान
विज्ञापन
uae united arab emirates pakistan gifted lions tigers यूएई पाकिस्तान तौहफा शेर बाघ
विज्ञापन
अमर उजाला की खबरों को फेसबुक पर पाने के लिए लाइक करें

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन

Spotlight

भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखातीं महफूजा खातून
Kanpur

कहानी उस महिला की जो 1985 में पाकिस्तान से आई भारत, एक ख्वाब पूरा होने में लगे 34 साल...

18 अप्रैल 2019

इंडोनेशिया
World

इंडोनेशिया: मुस्लिम आबादी वाले सबसे बड़े देश में राष्ट्रपति, संसदीय चुनाव के लिए हुआ मतदान

18 अप्रैल 2019

रघुराम राजन (फाइल फोटो)
World

संरक्षणवाद से वास्तव में नौकरियां बचाने में नहीं मिलती मदद : राजन

18 अप्रैल 2019

प्रतीकात्मक तस्वीर
India News

तमिलनाडु : मतदाताओं को बांटने के लिए रखे गए 1.48 करोड़ जब्त

18 अप्रैल 2019

गुरुद्वारा करतरपुर साहिब, पाकिस्तान (फाइल फोटो)
Pakistan

बाड़ से तय होंगी करतारपुर कॉरिडोर की सीमाएं, भारत-पाक बैठक में हुई चर्चा

17 अप्रैल 2019

विज्ञापन
वेनेजुएला में संकट
World

सालों से संकट से जूझ रहा है वेनेजुएला, अब राष्ट्रपति ने मदद लेने के लिए दी मंजूरी

17 अप्रैल 2019

अमेरिका से मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए वोट मांगने आईं मंजरी
Kanpur

अमेरिका से आकर मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहीं मंजरी, बोलीं-पूरे विश्व में है उनका सम्मान

17 अप्रैल 2019

FIR
Delhi NCR

सख्ती: अस्पतालों में मारपीट-हंगामे पर तुरंत होगी एफआईआर

17 अप्रैल 2019

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
America

अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी, कहा- पाकिस्तान के इलाकों में जाने से बरतें सावधानी

17 अप्रैल 2019

जहूर वटाली (फाइल फोटो)
India News

टेरर फंडिंग: कारोबारी जहूर वटाली की 6.19 करोड़ की संपत्ति अटैच

17 अप्रैल 2019

विज्ञापन
विज्ञापन

Most Read

अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच (फाइल फोटो)
World

नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का बनाएंगी रिकॉर्ड

कोच 14 मार्च को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थीं और अब तैयार समय सारिणी के अनुसार वह फरवरी 2020 तक वहां रहेंगी। इससे पहले 2016-17 में अतरिक्ष यात्री पैगी व्हिट्सन ने 288 दिन अंतरिक्ष स्टेशन में बिताने का रिकॉर्ड बनाया था।

18 अप्रैल 2019

विज्ञापन
Gunmen killed 14 people after forcing them to disembark from buses in Balochistan
World

बलूचिस्तान में 14 बस यात्रियों को गोलियों से भूना, फौज की वर्दी में थे हमलावर

18 अप्रैल 2019

उपग्रह नेपालीसैट-1
World

नेपाल ने अमेरिका की मदद से प्रक्षेपित किया अपना पहला उपग्रह नेपालीसैट-1

18 अप्रैल 2019

मसूद अजहर पर चीन का बयान
World

चीन का अड़ियल रवैया- आतंकी मसूद अजहर पर उसे कोई अल्टीमेटम नहीं मिला

17 अप्रैल 2019

प्रतीकात्मक तस्वीर
World

एडल्ट कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए दुनिया में पहली बार यूजर्स के उम्र जांचेगा यह देश

18 अप्रैल 2019

किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप
World

उत्तर कोरिया ने फिर किया नए शक्तिशाली आयुधों से युक्त हथियार का परीक्षण

18 अप्रैल 2019

रघुराम राजन (फाइल फोटो)
World

संरक्षणवाद से वास्तव में नौकरियां बचाने में नहीं मिलती मदद : राजन

18 अप्रैल 2019

इंडोनेशिया
World

इंडोनेशिया: मुस्लिम आबादी वाले सबसे बड़े देश में राष्ट्रपति, संसदीय चुनाव के लिए हुआ मतदान

18 अप्रैल 2019

मेनका गुरुस्वामी, मुकेश अंबानी और अरुंधती काटजू
World

टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों में मुकेश अंबानी, अरुंधति, मेनका भी शामिल

18 अप्रैल 2019

प्रतीकात्मक तस्वीर
World

दो भारतीयों को सऊदी अरब में हत्या और लूटपाट के अपराध में मौत की सजा

17 अप्रैल 2019

Related Videos

800 साल पुराने चर्च में लगी भीषण आग, देखिए कैसे जमींदोज हुआ शिखर

पेरिस के नोट्रे-डेम कैथेड्रल चर्च में भीषण आग लग गई। आग की वजह से चर्च का शिखर जमींदोज हो गया। 800 साल पुरानी इस धरोहर के नष्ट होने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति सहित अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दुख जताया है।

16 अप्रैल 2019

विमान हादसा 1:11

नेपाल के इस खतरनाक एयरपोर्ट पर हुआ विमान हादसा, दो की मौत, कई घायल

15 अप्रैल 2019

दुनिया 1:13

विकीलिक्स के संस्थापक को लंदन मे किया गया गिरफ्तार, रूसी हैकर्स की मदद करने का है आरोप

11 अप्रैल 2019

प्रतीकात्मक तस्वीर 2:44

जानिए, किस महिला की वजह से हुआ दुनिया का सबसे महंगा तलाक

6 अप्रैल 2019

इजराइल 0:30

इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर स्थित हमस के ठिकानों पर किया हमला

26 मार्च 2019

Related

नॉट्र डाम कैथेड्रल
World

पेरिस के ऐतिहासिक चर्च के पुर्ननिर्माण के लिए 48 घंटों में जमा हुए 70 करोड़ डॉलर

17 अप्रैल 2019

इफ्तिखार अहमद, शैफिला अहमद, फरजाना (मृतक और उसके मां-बाप)
World

छोटे कपड़े पहनती थी बेटी, वेश्या समझ मां-बाप ने कर दी हत्या

15 अप्रैल 2019

दुनिया का सबसे बड़ा विमान
World

दुनिया के सबसे विशाल विमान ने भरी परीक्षण उड़ान, फुटबॉल मैदान से ज्यादा बड़े हैं पंख

14 अप्रैल 2019

धरती का बढ़ता तापमान (सांकेतिक)
World

नासा के अध्ययन ने की पुष्टि, धरती की सतह का बढ़ रहा तापमान

17 अप्रैल 2019

दुनिया का सबसे बड़ा विमान
World

दुनिया के सबसे बड़े विमान ने सफलतापूर्वक भरी उड़ान, जानिए इसकी रफ्तार

15 अप्रैल 2019

नाज शाह, ब्रिटिश सांसद (फाइल फोटो)
World

यौन उत्पीड़न: पाकिस्तान मूल की ब्रिटिश सांसद के सामने शख्स ने किया मास्टरबेट

15 अप्रैल 2019

आज का मुद्दा
View more polls

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree
Election
  • Downloads
    ABC Digital

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Tools

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2018-19 Amar Ujala Publications Ltd.