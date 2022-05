{"_id":"62745f76f59c3b153b39eda5","slug":"ts-tirumurti-says-at-unsc-oil-prices-are-high-due-to-ukraine-russia-war","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूक्रेन संकट: यूएनएससी में बोले टीएस तिरुमूर्ति, युद्ध से तेल की कीमतें छू रहीं आसमान, बुका में नागरिकों की हत्या पर स्वतंत्र जांच की मांग","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 06 May 2022 05:08 AM IST