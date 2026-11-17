क्वाड बैठक: ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, बताया बहुत सख्त इंसान; अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या-क्या कहा?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'बहुत सख्त इंसान' बताया और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को उनसे भी ज्यादा सख्त बताया। ट्रंप से पीएम मोदी की ऐसे समय में मुलाकात हुई है, जब भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने क्या कहा? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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उन्होंने कहा, इन नेताओं और उनके देशों के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। ये संबंध शुरुआत से ही अच्छे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वह इन तीनों नेताओं को लंबे समय से जानते हैं। वे शानदार लोग हैं। वे उनके दोस्त हैं।
#WATCH | Manila, Philippines | US President Donald Trump says, "...He (PM Modi) is a very tough man, just in case and she (Japanese PM Sanae Takaichi) may be even tougher. We're okay, too..." "We have a great relationship with these people and these countries. Right from the beginning. I've been with all three of them for a long time, and they're phenomenal people. They're friends of mine. So that helps...By the way, he's a very tough man, just in case and she may be even tougher. We're okay, too..." (Video Source: The White House)
विज्ञापनविज्ञापन— ANI (@ANI) November 17, 2026
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने कहा, पिछला साल हमारे लिए काफी अच्छा रहा। क्वाड को फिर से सक्रिय करने और आपसी सहयोग की दिशा में लगातार काम हुआ है। हमारी दोस्ती भी पहले से कहीं ज्यादा गहरी हुई है। हम सभी दोस्त हैं। इस तरह काम करना काफी आसान हो जाता है।
उन्होंने कहा, ये देश पूरी दुनिया की सबसे अहम साझेदारों में शामिल हैं। हम दुनिया के सबसे सफल देशों में से हैं। कुछ मामलों में हम दुनिया के सबसे सफल देशों में शामिल हैं। वहीं, कुछ मामलों में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भी गिने जाते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, हमारे देश एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर और सबसे समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के चार मजबूत स्तंभ हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक कूटनीति से जुड़े मुद्दों पर हम एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
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क्वाड देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हम एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्वाड समूह दुनिया की सबसे सफल साझेदारियों में से एक है।
ट्रंप के एशिया दौरे का पहला पड़ाव फिलीपींस क्यों?
ट्रंप मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे। वह यहां 49वें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान उनकी क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात होगी। व्यापार और सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
मनीला ट्रंप के तीन दिन के एशिया दौरे का पहला पड़ाव है। इसके बाद वह चीन जाएंगे। वहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। ट्रंप ने इस दौरे के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात की संभावना भी जताई है।
पीएम मोदी इस समय क्वाड के दूसरे नेताओं के साथ ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच अलग से द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना कम है। जून के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। इससे पहले दोनों की मुलाकात पेरिस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। उस समय दोनों ने कुछ देर बातचीत की थी।
क्या भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर होगी बात?
यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। हालांकि, मनीला में होने वाली इस मुलाकात से व्यापार समझौते को लेकर कोई नई जानकारी सामने आने की उम्मीद नहीं है। विश्लेषक दोनों नेताओं के हाव-भाव पर भी बारीकी से नजर रखेंगे।
पहले मोदी और ट्रंप के संबंध कैसे थे?
ट्रंप के पहले कार्यकाल में मोदी और उनके बीच काफी अच्छे संबंध थे। दोनों नेताओं ने अमेरिका के ह्यूस्टन और अहमदाबाद में बड़ी रैलियों में एक साथ हिस्सा लिया था। पिछले साल राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिलने वाले दुनिया के शुरुआती नेताओं में मोदी भी शामिल थे। लेकिन इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई। ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगा दिए। इसके अलावा, पाकिस्तान के साथ भारत के संघर्ष को लेकर भी उन्होंने कुछ बयान दिए। इन बयानों से भारत के सामने मुश्किल स्थिति पैदा हुई।
क्या अब भी पहले जैसी सहजता दिखेगी?
इसके बाद दोनों नेताओं की कई बार फोन पर बातचीत हुई है। भारत के मंत्रियों ने भी संकेत दिए हैं कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेता पहले की तरह सहज नजर आते हैं या नहीं।