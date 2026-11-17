#WATCH | Manila, Philippines | US President Donald Trump says, "...He (PM Modi) is a very tough man, just in case and she (Japanese PM Sanae Takaichi) may be even tougher. We're okay, too..." "We have a great relationship with these people and these countries. Right from the beginning. I've been with all three of them for a long time, and they're phenomenal people. They're friends of mine. So that helps...By the way, he's a very tough man, just in case and she may be even tougher. We're okay, too..." (Video Source: The White House)

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