बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान को हिरासत में लिया है। जो अनजाने में दूसरी तरफ चला गया था। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि जवान को वापस लाया जा रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि बीएसएफ का यह जवान अनजाने में बांग्लादेश की सीमा में दाखिल हो गया था। जिसे सिलहट के बिचानाकांडी में बांग्लादेशी क्षेत्र में पकड़ा गया।उन्होंने बताया कि उसे वापस लाने के लिए एक 'फ्लैग मीटिंग' की जा रही है। बता दें कि बीएसएफ देश के पूर्वी हिस्से में 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) की सुरक्षा करती है।ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे, बीएसएफ का एक जवान गोवाइनघाट उपजिला के बिचानाकांडी इलाके में लगभग 200 गज अंदर बांग्लादेश की सीमा में चला गया। सिलहट बटालियन (48 बीजीबी) के अंतर्गत आने वाली बिचानाकांडी बॉर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) की एक पेट्रोल टीम ने उसे हिरासत में ले लिया और आउटपोस्ट पर ले गई।अपडेट हो रही है