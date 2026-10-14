जर्मनी में इमारत में आग लगने से तीन भारतीयों की मौत: पांच घायल; हत्या के शक में 41 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

जर्मनी के बोखुम शहर में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों में 25 और 27 साल की दो महिलाएं और 26 साल का एक पुरुष शामिल है। आग मंगलवार तड़के लगी थी। घटना के बाद पुलिस ने इमारत में रहने वाले 41 वर्षीय एक व्यक्ति को हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया है। पुलिस को आग जानबूझकर लगाए जाने की आशंका है, लेकिन इसकी वजह की जांच अभी जारी है।

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यह घटना बोखुम के होफस्टेडे इलाके में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में हुई। स्थानीय समय के मुताबिक, मंगलवार तड़के करीब 4:15 बजे आपातकालीन सेवाओं को आग लगने की सूचना मिली। दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे तो दूसरी मंजिल के एक अपार्टमेंट में तीन लोगों के शव मिले। आग और धुएं की चपेट में आए पांच अन्य लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों के नाम और भारत में उनके गृह राज्य की जानकारी सामने नहीं आई है। घायलों की राष्ट्रीयता और अन्य विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं।पुलिस और अभियोजन अधिकारियों ने बुधवार को 41 वर्षीय व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानकारी दी। वह इसी इमारत में रहता है और रोमानिया का नागरिक बताया गया है। पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ हत्या का संदेह करने के शुरुआती आधार मिले हैं। हत्या की जांच करने वाली टीम ने उससे पूछताछ भी की है। जांचकर्ताओं ने आग लगने के पीछे किसी तकनीकी खराबी की आशंका को खारिज कर दिया है। अब उन्हें संदेह है कि आग किसी ने लगाई हो सकती है। हालांकि, आग जानबूझकर लगाई गई थी या किसी दुर्घटना के कारण लगी, यह अभी तय नहीं हुआ है।आग बुझाने और इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम काफी मुश्किल रहा। आग की लपटें सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की ओर फैल गई थीं। इससे दमकलकर्मियों के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ऐसे में बचाव दल को दूसरे तरीकों से लोगों को निकालना पड़ा। पांच घायलों को धुएं के कारण सांस लेने में परेशानी हुई थी। उन्हें इलाज के लिए बोखुम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया।बचाव अभियान के दौरान दमकलकर्मियों ने अलग-अलग उपकरणों की मदद ली। जर्मन प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, दो लोगों को टर्नटेबल सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला गया। दो अन्य लोगों को पोर्टेबल सीढ़ियों के जरिए बचाया गया, जबकि एक व्यक्ति को सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले एयर कुशन की मदद से नीचे उतारा गया। आग की लपटों के कारण सीढ़ियों वाला रास्ता बंद होने से बचाव कार्य में अतिरिक्त मुश्किलें आईं। फिलहाल पुलिस आग लगने की परिस्थितियों और गिरफ्तार व्यक्ति की भूमिका की जांच कर रही है।