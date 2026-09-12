तीन सहेलियां, 90 मिनट और दो हत्याएं: एक को चाकू मारा, दूसरे को कार से कुचला, कैलिफोर्निया में महिला गिरफ्तार

कैलिफोर्निया में अलग-अलग घटनाओं में अपनी दो सहेलियों की हत्या करने के आरोप में भारतीय मूल की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने एक सहेली को चाकू मारा और दूसरी को अपनी कार से कुचल दिया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

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पुलिस और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय मूल की 32 वर्षीय महिला अनीला बेबी ने कथित तौर पर अपनी दो सहेलियों की हत्या लगभग 90 मिनट के अंतराल पर हुए अलग-अलग हमलों में कर दी।आरोपी और दोनों पीड़ित दोस्त थे। वे मूल रूप से केरल के रहने वाले थे।ये हत्याएं 28 अगस्त को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के साउथ बे इलाके के दो शहरों सैन होजे और मिलपिटास में हुईं, जो एक-दूसरे से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं। ABC7 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में जांचकर्ताओं ने दोनों हत्याओं के बीच संबंध पाया और 'बेबी' की पहचान संदिग्ध के तौर पर की।'बेबी' को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया और शुरू में उस पर मिलपिटास में हुई हत्या का आरोप लगाया गया। हालांकि, 8 सितंबर को प्रॉसिक्यूटर ने मैथ्यू की मौत के मामले में भी उस पर हत्या का आरोप लगाया। सैन होजे पुलिस विभाग (SJPD) ने गुरुवार को एक बयान में कहा, 'घटना के पीछे की वजह और हालात की अभी भी जांच चल रही है।'लॉस एंजिल्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बेबी गुरुवार को पहली बार सांता क्लारा काउंटी कोर्ट में पेश हुईं। उन्हें 17 नवंबर को फिर से पेश होना है, जब उम्मीद है कि उन्हें अपनी दलील रखने का मौका मिलेगा। ABC 7 न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बेबी पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर के दो आरोप हैं। दोषी पाए जाने पर उन्हें 50 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।रिपोर्ट में कहा गया है कि जांचकर्ताओं के मुताबिक, पहली हत्या 28 अगस्त को सैन होजें में लिंडा विस्टा स्ट्रीट पर मैथ्यू के घर पर हुई थी। गवाहों ने बताया कि मैथ्यू के दरवाजे पर एक अनजान मेहमान आया था। सरकारी वकीलों ने कहा कि बाद में मैथ्यू अपने घर के अंदर मृत पाई गईं। रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ताओं ने बताया कि उनका गला घोंटा गया था और चाकू मारा गया था। उन्हें खून से लथपथ हालत में छोड़ दिया गया था।SJPD ने बताया कि मैथ्यू सैन होजे स्थित अपने घर में बेहोश पाई गईं, उनके शरीर पर चाकू के घाव थे। उन्हें घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। लगभग 90 मिनट बाद, बेबी ने हरि को मिलपिटास में अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में बुलाया। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक, बेबी और हरि एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती थीं और दोस्त व परिवार वाले उन्हें करीबी दोस्त बताते थे।गवाहों ने जांचकर्ताओं को बताया कि जब हरि बेबी की एसयूवी के पास पहुंचीं तो वह शांत और दोस्ताना लग रही थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब वह गाड़ी के सामने आईं, तो गाड़ी अचानक तेज हुई और उन्हें टक्कर मार दी। रिपोर्ट के अनुसार, हरि को टक्कर मारने के बाद बेबी कथित तौर पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से भाग गईं और तीन अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारी।रिपोर्ट में कहा गया है कि बाद में पुलिस को लगभग 1.6 किलोमीटर दूर एक रिटेल फार्मेसी स्टोर के बाहर खड़ी नीले रंग की टोयोटा एसयूवी मिली।अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्राइवर के तौर पर पहचानी गईं बेबी उलझी हुई बातें कर रही थीं। अधिकारियों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थीं। उनके हाथों और पैरों पर खून लगा था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सांता क्लारा काउंटी मेन जेल भेज दिया गया।दोस्त और रिश्तेदार यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी गहरी दोस्ती का अंत इतनी हिंसा के साथ कैसे हो सकता है। ऐसी अटकलें हैं कि अमेरिका में बेबी की नौकरी से जुड़ी समस्याओं की वजह से यह घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।इस बीच, केरल सरकार ने हरि और मैथ्यू के शवों को भारत वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। राज्य के अधिकारियों ने उनके परिवारों को कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाने में मदद का भरोसा दिलाया है।