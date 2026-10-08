चैनल का नया अंदाज: विरासत को मिला नया रंग, रनवे पर दिखी आजादी और नए दौर की महिला

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पेरिस के ग्रां पालै में आयोजित शो की शुरुआत ही एक खास प्रतीक के साथ हुई। मॉडल डायनीरा हर्बुशर ने पारदर्शी परिधान में रनवे पर कदम रखा। डिजाइन में पुराने दौर के कॉर्सेट की झलक थी, लेकिन उसे कठोर और असहज बनाने के बजाय बेहद सहज रखा गया था। उनके हाथ में कोको चैनल का निजी 2.55 बैग था, जिसे चैनल के अभिलेखागार से निकालकर शो का हिस्सा बनाया गया। यही ऐतिहासिक बैग कलेक्शन के अंतिम लुक में भी नजर आया। इस तरह शो की शुरुआत और अंत को चैनल की संस्थापक की विरासत से जोड़ दिया गया।ब्लेजी का कलेक्शन सिर्फ पुराने चैनल डिजाइन दोहराने की कोशिश नहीं था। उन्होंने महिला को एक ही पहचान में बांधने के बजाय उसकी जिंदगी में आने वाली अलग-अलग भूमिकाओं और व्यक्तित्वों को फैशन में उतारा। शुरुआती लुक में अंडरगारमेंट्स, हल्की ट्यूल स्कर्ट, अलग-अलग रंगों के मेल और चंचल कॉलर नजर आए। इसके बाद कलेक्शन कामकाजी जिंदगी की ओर बढ़ा, जहां पिनस्ट्राइप ट्राउजर, सॉफ्ट टेलरिंग और टेक्सचर वाले फूलों के ब्रोच दिखाई दिए।कमर पर फिट किए गए पुरुषों के गिलेट ने भी पारंपरिक स्त्री परिधान की सीमाओं को तोड़ने का संकेत दिया। इसके बाद सिल्क के 1930 के दशक से प्रेरित परिधान, सीक्विन और भव्य काले गाउन ने जिंदगी के उत्सव और खास मौकों को जगह दी।चैनल की पहचान रहे स्कर्ट-सूट और ट्वीड कलेक्शन में मौजूद रहे, लेकिन ब्लेजी ने इनमें भी प्रयोग किया। उन्होंने स्मॉक्ड ट्वीड के जरिए पारंपरिक ट्वीड को ज्यादा लचीला और आरामदेह बनाया। कई क्लासिक सूट बिना किसी अंदरूनी परिधान के पेश किए गए। इससे उनका पारंपरिक औपचारिक अंदाज टूटकर ज्यादा सहज और आधुनिक नजर आया।यह बदलाव उस फैशन प्रवृत्ति से भी अलग दिखाई दिया जिसे हाल के वर्षों में क्वाइट लग्जरी कहा जाता रहा है। ब्लेजी ने महंगे फैशन को बेहद शांत और संयमित दिखाने के बजाय उसमें रंग, ऊर्जा, चंचलता और व्यक्तित्व जोड़ने की कोशिश की।शो में पक्षी एक प्रमुख प्रतीक रहे। स्विफ्ट, स्वैलो, क्रेन और गीज की आकृतियां निमंत्रण पत्रों और परिधानों पर नजर आईं। रनवे के ऊपर पक्षियों की उड़ान का दृश्य भी तैयार किया गया। दक्षिणी इटली के कैलाब्रिया क्षेत्र की यात्रा से प्रेरित इस थीम को ब्लेजी ने कोको चैनल की जिंदगी से जोड़ा।उनके मुताबिक चैनल ने अपने जीवन में कदम-दर- कदम आगे बढ़ते हुए खुद को मुक्त किया और अंततः एक पक्षी की तरह उड़ान भरी। यही स्वतंत्रता इस पूरे कलेक्शन की केंद्रीय भावना रही।शो में फैशन के साथ हॉलीवुड और पॉप संस्कृति की चमक भी देखने को मिली। दुआ लीपा, निकोल किडमैन और पेड्रो पास्कल जैसे सितारे ग्रां पालै पहुंचे। दुआ लीपा के पहुंचते ही फोटोग्राफरों और सोशल मीडिया टीमों की भीड़ जुट गई। वहीं निकोल किडमैन की आवाज ने शो को एक अलग अंदाज दिया। उन्होंने वर्जीनिया वुल्फ के ऑरलैंडो और ‘टू द लाइटहाउस’ के अंश पढ़े, जिन्हें शो के साउंडट्रैक में शामिल किया गया। ब्रिटनी स्पीयर्स के गीतों ने माहौल को और ज्यादा ऊर्जावान बना दिया।अपने पहले वर्ष की शानदार सफलता के बाद ब्लेजी इस शो में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी नजर आए। रनवे के अंत में जब उन्होंने दर्शकों का अभिवादन किया तो उनके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दिया।चैनल का यह शो दरअसल अतीत और भविष्य के बीच एक फैशनेबल संवाद था।कोको चैनल की विरासत वही रही, लेकिन उसे पहनने वाली महिला बदल गई। और शायद यही बदलाव चैनल की अगली उड़ान की सबसे बड़ी पहचान है।