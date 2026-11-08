Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Thai doctors superstition Ordering fried chicken on duty leads increase in patients 80 percent believe curse

थाई डॉक्टरों का अंधविश्वास: ड्यूटी पर फ्राइड चिकन मंगाया तो बढ़ जाते हैं गंभीर मरीज, 80 फीसदी को श्राप पर यकीन

Sun, 08 Nov 2026 05:18 AM IST
प्रशांत तिवारी मैक्स किम
मैक्स किम Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 08 Nov 2026 05:18 AM IST
सार

थाईलैंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों के बीच फ्राइड चिकन, खासकर KFC खाने को लेकर एक अजीब अंधविश्वास प्रचलित है। मान्यता है कि ड्यूटी के दौरान इसे खाने से गंभीर मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। हालांकि, 345 सर्जिकल शिफ्ट्स पर किए गए एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में इस मान्यता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला।

विज्ञापन
Thai doctors superstition Ordering fried chicken on duty leads increase in patients 80 percent believe curse
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

थाईलैंड के आधुनिक चिकित्सा तंत्र में एक बेहद अनोखा और गहरा अंधविश्वास जड़ें जमाए हुए है। वहां के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स अपनी ड्यूटी के दौरान फ्राइड चिकन (केएफसी) खाने से बुरी तरह डरते हैं। थाईलैंड के अधिकतर डॉक्टरों का मानना है कि अस्पताल परिसर में काम के दौरान फ्राइड चिकन खाने या मंगाने से अचानक गंभीर मरीजों की बाढ़ आ जाती है और आपातकालीन भागदौड़ असहनीय हो जाती है।

विज्ञापन


अंधविश्वास की वैज्ञानिक जांच के लिए किया प्रयोग
बैंकॉक के वाजिरा अस्पताल में कोलोरेक्टल सर्जन 35 वर्षीय डॉ. थनत ने अपनी मेडिकल छात्र जीवन से चले आ रहे इस अंधविश्वास का वैज्ञानिक परीक्षण करने का फैसला किया। पट्टालुंग अस्पताल में उन्होंने 345 सर्जिकल शिफ्ट्स पर एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया। इसमें डॉक्टरों के तीन समूह बनाए गए। पहले समूह ने केएफसी खाया, दूसरे ने स्थानीय ब्रांड ‘फाइव स्टार चिकन’ खाया और तीसरे समूह ने कुछ नहीं खाया। फिलाडेल्फिया के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल एनल्स ऑफ सर्जरी ओपन में प्रकाशित इस अध्ययन में पाया गया कि केएफसी खाने से काम का बोझ या मरीजों की संख्या बढ़ने का कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद डॉ. थनत कहते हैं, मैं और 80 फीसदी चिकित्सक आज भी इस पर यकीन करते हैं। अगर ड्यूटी के दौरान कोई मेरे लिए केएफसी लाएगा, तो मैं उसे शिफ्ट खत्म होने के बाद ही खाऊंगा।
विज्ञापन


शुभ मुहूर्त देखकर करते हैं अनुबंध
चुलालोंगकोर्न यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थीरानुच पुसकश्रीकित के अनुसार, थाईलैंड में अंधविश्वास आधुनिकता का विरोधी नहीं है, बल्कि उसके साथ सहजता से रहता है। यहां विज्ञान की डिग्री रखने वाले डॉक्टर भी शुभ मुहूर्त देखकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं और ताबीज पहनते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


1984 में हुई KFC के श्राप की शुरुआत
केएफसी थाईलैंड में 1984 में शुरू हुआ और इसके 1,300 से अधिक आउटलेट हैं। यह देर रात डिलीवरी देने वाला पहला ब्रांड था। माना जाता है कि ग्रामीण इलाकों में देर रात काम कर रहे किसी भूखे डॉक्टर ने केएफसी ऑर्डर किया होगा और ठीक उसी समय अस्पताल में हादसों के शिकार गंभीर मरीजों का सैलाब आ गया होगा। यहीं से इस अंधविश्वास की शुरुआत हुई।


ये भी पढ़ें: यूएफसी बॉस डाना व्हाइट बनेंगे प्रेस सेक्रेटरी?: ट्रंप ने दिया ऑफर, साथ में फाइटर्स की टीम भी लाने को कहा

तनाव और काम के दबाव से जुड़ा है अंधविश्वास
डॉक्टरों और समाजशास्त्रियों का मानना है कि यह अंधविश्वास केवल थाईलैंड के सरकारी अस्पतालों तक सीमित है। निजी अस्पतालों में अधिक मरीज आने पर डॉक्टरों की कमाई बढ़ती है, इसलिए वे ज्यादा मरीज चाहते हैं। लेकिन ओवरवर्क और कम वेतन से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए यह अनिश्चित तनाव से निपटने और आपसी एकजुटता बनाए रखने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। डॉ. थनत के शब्दों में, “केएफसी का श्राप वास्तव में हमारे भीतर के डर की अभिव्यक्ति है। हमें अपनी अत्यधिक भागदौड़ का दोष मढ़ने के लिए बस एक ‘बलि का बकरा’ चाहिए।”

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed