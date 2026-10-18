यूक्रेन की सैटेलाइट सेवा पर विवाद: रुबियो ने व्हाइट हाउस को बताया बेदाग, कहा- अमेरिका का कोई हाथ नहीं

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ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रुबियो ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की दो सेवाओं स्टारलिंक और स्टारशील्ड के बीच अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक एक व्यावसायिक सैटेलाइट संचार सेवा है, जबकि स्टारशील्ड का इस्तेमाल सैन्य और रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए किया जाता है।यूक्रेन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर लगी पाबंदियों को लेकर चिंता बढ़ने के बीच रुबियो का यह बयान सामने आया है। यूक्रेन युद्ध के मैदान में तेज गति वाले ड्रोन के संचालन और रूसी हवाई हमलों से बचाव के लिए इन सेवाओं पर निर्भर है।रुबियो ने कहा, "व्हाइट हाउस में किसी ने भी किसी को इंटरनेट या उसकी गति धीमी करने का आदेश नहीं दिया, ताकि कुछ खास ड्रोन उसका इस्तेमाल न कर सकें।" उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार, सेवा में आई बाधा को दूर कर दिया गया है और स्थिति पहले जैसी हो गई है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जानकारी उन्हें पहले मिली रिपोर्टों पर आधारित थी।यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी सैटेलाइट से जुड़ी ड्रोन सेवाओं पर पाबंदियों को लेकर चिंता जताई है। यह चिंता ऐसे समय सामने आई है, जब रूसी सेना यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर लगातार हमले कर रही है। रुबियो ने अमेरिकी हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है।"अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि स्टारलिंक और स्टारशील्ड अलग-अलग व्यवस्थाओं के तहत काम करते हैं। उन्होंने स्टारलिंक को व्यावसायिक उत्पाद बताया, जबकि स्टारशील्ड को रक्षा और सैन्य जरूरतों के लिए विकसित प्रणाली बताया। रुबियो ने कहा कि अमेरिकी सेना स्टारशील्ड का इस्तेमाल करती है और इस सेवा तक यूक्रेन की पहुंच को लेकर बातचीत जारी है।उन्होंने कहा, "फिलहाल यूक्रेन को इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है और इस पर बातचीत चल रही है।" रुबियो के मुताबिक, यूक्रेन ने रूस के भीतर गहराई तक हमले करने के उद्देश्य से इस सैन्य संचार प्रणाली तक पहुंच मांगी है। उन्होंने कहा, "उन्होंने रूस के भीतर दूर तक हमले करने के लिए इसकी पहुंच मांगी है। फिलहाल उनके पास इसकी पहुंच नहीं है।"अमेरिका के नौ सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने यूक्रेनी सेना की सैटेलाइट संचार सेवाओं में आई बाधा की जांच कराने की मांग की है। सांसदों ने रक्षा विभाग के महानिरीक्षक से इस मामले की जांच करने को कहा है। सांसदों ने आशंका जताई कि इस तरह की बाधाओं से अमेरिकी राजनयिकों, सैन्यकर्मियों और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। उन्होंने यह भी पता लगाने की मांग की कि क्या अमेरिकी अधिकारियों ने इन पाबंदियों को मंजूरी दी थी या उन्हें इसकी जानकारी पहले से थी।रुबियो ने व्हाइट हाउस की भूमिका से जुड़े आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा, "मैंने दूसरे दिन इस बारे में एक रिपोर्ट देखी थी। यह पूरी तरह गलत है।" उन्होंने दोहराया कि प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार, व्यावसायिक सेवा सामान्य रूप से काम करने लगी है। हालांकि, सेवा बाधित होने की तकनीकी वजह, यूक्रेन के सैन्य अभियानों पर इसके प्रभाव और सभी सेवाओं के पूरी तरह बहाल होने को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं।स्टारशील्ड को सरकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए विकसित किया गया है। इसमें विशेष संचार सुविधाएं भी शामिल हैं। यह विवाद दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट संचार ढांचा कितना महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही, इससे यह सवाल भी उठता है कि सैन्य अभियानों के लिए बाहरी कंपनियों के नियंत्रण वाली तकनीक पर निर्भर देशों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।