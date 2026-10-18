अमेरिका: कंसास में फुटबॉल मैच के दौरान मैदान में घुसी कार; बच्चे समेत दो की मौत, हिरासत में वाहन चालक

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सीएनएन ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि घटना के बाद पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। विचिटा पुलिस विभाग के आरोन मोसेस ने कहा कि चालक हिरासत में है और उससे आम लोगों को अब कोई अतिरिक्त खतरा नहीं है।अधिकारियों के अनुसार, यह घटना स्ट्राइकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई। स्थानीय समय के मुताबिक, दोपहर करीब 3:25 बजे कार परिसर में घुस गई। उस समय मैदान पर फुटबॉल मैच चल रहा था। मोसेस ने बताया कि घटना के वक्त कार में दो नाबालिग भी सवार थे। हादसे के बाद वाहन घटनास्थल पर ही मौजूद रहा।मृतकों की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, मरने वालों में एक नाबालिग और एक वयस्क शामिल हैं। जांच एजेंसियां घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं।पुलिस घटनास्थल से मिले सबूतों का विश्लेषण कर रही है, ताकि हादसे की परिस्थितियों को समझा जा सके। सीएनएन के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने अभी यह तय नहीं किया है कि कार कितनी तेज रफ्तार से चल रही थी और वह सुरक्षा घेरा पार कर मैदान तक कैसे पहुंची। हादसे के बाद खेल परिसर में होने वाले कार्यक्रम तत्काल रोक दिए गए।कंसास स्टेट हाई स्कूल एक्टिविटीज एसोसिएशन (केएसएचएसएए) ने बताया कि स्ट्राइकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही राज्य स्तरीय फ्लैग फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे स्थान और चैंपियनशिप के मुकाबले स्थगित कर दिए गए। पुलिस ने घटनास्थल की जांच और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आसपास के मैदान को सुरक्षित किया था।एसोसिएशन ने हादसे से प्रभावित परिवारों और टीमों के प्रति संवेदना जताई। उसने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि आपात स्थिति को देखते हुए दोनों मुकाबलों को बाद की तारीख तक स्थगित करना उचित समझा गया। एसोसिएशन के मुताबिक, मुकाबलों की नई तारीखों की जानकारी सोमवार को दी जाएगी।