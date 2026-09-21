फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Tensions following Kim new missile test US, Japan, and South Korea alert; what did Foreign Ministry say?

किम के नए मिसाइल दागने से बढ़ा तनाव: अलर्ट हुए अमेरिका-जापान-दक्षिण कोरिया, विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?

Mon, 21 Sep 2026 10:20 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी आईएएनएस, सियोल
आईएएनएस, सियोल Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Mon, 21 Sep 2026 10:20 AM IST
सार

उत्तर कोरिया ने ईस्ट सी की ओर दो कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इसके बाद दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के वरिष्ठ राजनयिकों ने फोन पर बातचीत की। वहीं, यह इस साल उत्तर कोरिया का 14वां मिसाइल लॉन्च बताया गया।

विज्ञापन
Tensions following Kim new missile test US, Japan, and South Korea alert; what did Foreign Ministry say?
मिसाइल लॉन्च के बाद तीन देशों में हलचल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के वरिष्ठ राजनयिकों ने सोमवार को टेलीफोन पर बातचीत की। तीनों देशों की बातचीत उत्तर कोरिया की ओर से हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जाने के बाद हुई है। यह जानकारी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने दी है। 
विज्ञापन

दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (जेसीएस) के अनुसार, रविवार को प्योंगयांग ने ईस्ट सी की तरफ दो कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। यह इस साल देश का 14वां बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च था और पिछले आठ दिनों में पहला।

विज्ञापन
मंत्रालय ने क्या बताया? 
मंत्रालय के अनुसार, कोरियाई प्रायद्वीप नीति के महानिदेशक बेक योंग-जिन ने अमेरिकी विदेश विभाग में पूर्वोत्तर एशिया के लिए डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी डेविड विलेजोल और जापान के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ताकाशी अरियोशी से बातचीत की।
विज्ञापन
विज्ञापन


किस मुद्दे पर हुई चर्चा? 
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'तीनों अधिकारियों ने जरूरी जानकारी साझा की और भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा की।' बयान में आगे कहा गया, 'जब भी उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करता है, तो तीनों देशों के विदेश मामलों के अधिकारी जानकारी और आकलन को तुरंत साझा करने के लिए एक चैनल का इस्तेमाल करते हैं।'

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को किए गए ये लॉन्च अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 'पैसिफिक वैनगार्ड' और अन्य क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों के जवाब में किए गए प्रतीत होते हैं।

इस कदम को एक बाहरी संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि प्योंगयांग अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिशें जारी रखेगा। यह सब मंगलवार से शुरू हो रहे यूएन जनरल असेंबली के सत्र और गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक से पहले हो रहा है।

उत्तर कोरिया ने मिसाइलों लॉन्च की जानकारी दी?
ट्रंप की ओर से उत्तर कोरिया के प्रति नरमी दिखाने के बावजूद उत्तर कोरिया ने अपने मिसाइल परीक्षण जारी रखे हैं। ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा भी जताई है। इस बीच, सोमवार सुबह तक उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने देश के हालिया मिसाइल लॉन्च पर कोई जानकारी नहीं दी।


कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने रविवार को ईस्ट सी की ओर कुछ घंटों के अंतराल पर दागी गईं दो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च का कोई जिक्र नहीं किया। आमतौर पर उत्तर कोरिया अपने मिसाइल परीक्षणों की जानकारी अगले दिन देता रहा है, हालांकि हाल के महीनों में यह पैटर्न अनियमित हो गया है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed