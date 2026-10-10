दक्षिण कोरिया: दाएगू शहर के सुपरमार्केट में छत गिरने से 38 लोग घायल, राष्ट्रपति ने दिए जांच के निर्देश

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हादसे के बाद नौ लोगों का अस्पतालों में इलाज किया गया। फायर डिपार्टमेंट की अधिकारी यूं जोंग-मी ने बताया कि हादसे में घायलों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं, मौके पर मौजूद आपातकालीन कर्मियों का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट लगने की संभावना बहुत कम है। विज्ञापन



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दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

घटनास्थल की एक तस्वीर में आपातकालीन बचावकर्मी चार मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर छत गिरने के बाद मलबे में खोजबीन करते हुए दिखाई दिए। हालांकि, अभी तक छत गिरने के कारण का तुरंत पता नहीं चल सका। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को लोगों को बचाने और घटना पर पूरी तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। हादसे के बाद नौ लोगों का अस्पतालों में इलाज किया गया। फायर डिपार्टमेंट की अधिकारी यूं जोंग-मी ने बताया कि हादसे में घायलों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं, मौके पर मौजूद आपातकालीन कर्मियों का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट लगने की संभावना बहुत कम है।घटनास्थल की एक तस्वीर में आपातकालीन बचावकर्मी चार मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर छत गिरने के बाद मलबे में खोजबीन करते हुए दिखाई दिए। हालांकि, अभी तक छत गिरने के कारण का तुरंत पता नहीं चल सका। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को लोगों को बचाने और घटना पर पूरी तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है।

दक्षिण कोरिया के दाएगू शहर से एक हादसे की खबर सामने आई है। शहर के एक सुपरमार्केट की प्लास्टर वाली छत का कुछ हिस्सा गिर गया। फायर अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 38 लोगों को मामूली चोटें आईं। दाएगू फायर डिपार्टमेंट ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि छत गिरने की घटना सुबह 10:16 बजे हुई। इसके बाद 66 अन्य लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया।