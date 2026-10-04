लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा सोशल मीडिया?: दुनियाभर में 35% लोगों की राय; प्यू का 37 देशों में सर्वे

विज्ञापन

डिजिटल क्रांति के इस दौर में यह राय भी बनती जा रही है कि सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। प्यू के ताजा सर्वे के मुताबिक, दुनियाभर के 35% लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। वहीं, 55% लोग मानते हैं कि यह लोगों को जागरूक बनाने के साथ राजनीति में अपनी बात रखने का मंच देता है। यह सर्वे 37 देशों में किया गया।