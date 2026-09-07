शादी की खुशियां मातम में बदलीं: पाकिस्तान में दो सड़क हादसों में 16 की मौत, 70 से ज्यादा घायल
पाकिस्तान के दो सूबों में रविवार को हुए अलग-अलग सड़क हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को इन हादसों की जानकारी दी।
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पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबों में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 16 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। रहीम यार खान में शादी समारोह में जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली की ट्रेलर से टक्कर में सात लोगों की मौत हुई, जबकि जैकोबाबाद में तेज रफ्तार यात्री बस के पेड़ से टकराने पर नौ यात्रियों की जान चली गई।
शादी में जा रहे लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रेलर ने मारी टक्कर
पहला हादसा रविवार को लाहौर से करीब 600 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले में हुआ। यहां सरदार गढ़ इलाके में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की तेज रफ्तार ट्रेलर से टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
पांच घायलों की हालत गंभीर
पंजाब इमरजेंसी सर्विस ‘रेस्क्यू 1122’ के प्रवक्ता मोहम्मद फारूक ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को रहीम यार खान के शेख जायद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (SZMCH) और मियांवाली कुरेशियन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इनमें से पांच घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
तेज रफ्तार बस पेड़ से टकराई, नौ यात्रियों की मौत
दूसरा हादसा सिंध सूबे के जैकोबाबाद जिले के थल शहर में हुआ। यहां लाहौर जा रही एक यात्री बस तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नौ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए।
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चार घायलों की हालत नाजुक
रेस्क्यू अधिकारी के मुताबिक, हादसे में घायल सभी लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें चार घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज किया जा रहा है।