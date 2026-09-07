शादी की खुशियां मातम में बदलीं: पाकिस्तान में दो सड़क हादसों में 16 की मौत, 70 से ज्यादा घायल

पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबों में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 16 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। रहीम यार खान में शादी समारोह में जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली की ट्रेलर से टक्कर में सात लोगों की मौत हुई, जबकि जैकोबाबाद में तेज रफ्तार यात्री बस के पेड़ से टकराने पर नौ यात्रियों की जान चली गई।

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