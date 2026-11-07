14 से 17 साल की उम्र में दस्तखत: एआई वॉयस पर अधिकार, गुप्त समझौते ने खोला पॉप बैंड न्यूजीन्स का काला सच

दो साल पहले जब रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल करने वाले के-पॉप गर्ल ग्रुप 'न्यूजीन्स' की पांच गायिकाओं ने अपनी म्यूजिक कंपनी छोड़ने का एलान किया, तो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। अमेरिकी बिलबोर्ड चार्ट पर नंबर-1 रहने वाली इस बैंड की सदस्य हन्नी फाम ने मीडिया के सामने दर्द बयां करते हुए कहा था-कंपनी में रहने से सिर्फ हमारी मानसिक पीड़ा ही बढ़ेगी। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी कानूनी जंग, जिसने बहु-अरब डॉलर की के-पॉप इंडस्ट्री के उस काले सच को उजागर कर दिया, जिसे अब तक चमकदार स्टेज और ग्लैमर के पीछे छुपाया जाता रहा था।

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