बांग्लादेश: क्या दिसंबर में लौटेंगी शेख हसीना? नए पासपोर्ट के आवेदन से बढ़ी हलचल; वकील ने किया खुलासा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। हालांकि, सरकार पहले उन सुझावों को खारिज कर चुकी है, जिनमें कहा गया था कि देश लौटने के लिए हसीना को नए पहचान दस्तावेजों की जरूरत है।एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के मुताबिक, हसीना के एक वकील ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी राजनयिक मिशन को ईमेल भेजकर शीर्ष राजनयिक से उन्हें पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हसीना के सहयोगी अबू ओबैदा अरिन ने एपी से कहा, 'यह उनकी घर वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले शासन ने उनके दस्तावेज रद्द कर दिए थे। अब वह एक बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर अपने मौलिक अधिकार दोबारा हासिल करने और जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने की उम्मीद कर रही हैं।'उन्होंने कहा कि हसीना दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने के लिए दृढ़ हैं और वह निश्चित रूप से अपने देश वापस आएंगी। इस मामले पर बांग्लादेश सरकार की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।इस बीच, बांग्लादेश के विदेश मामलों के मंत्री हुमायूं कबीर ने बृहस्पतिवार को कहा था कि उनकी सरकार भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को वापस लाना चाहती है। ढाका में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि हसीना को हमें सौंप दिया जाए। उन्हें सौंपा जाएगा। वह आतंकवादी हैं और फरार हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि लागू है।'बांग्लादेश में छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद पांच अगस्त, 2024 को शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद वह भारत आ गईं थी। तब से वह भारत में रह रही हैं। इस तरह करीब दो साल से भारत में रह रहीं शेख हसीना की दिसंबर में प्रस्तावित वापसी और नए पासपोर्ट के लिए उनका आवेदन बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।