गोलीबारी में 27 लोगों की मौत: दक्षिण अफ्रीका में एक सप्ताह में 38 लोगों की गई जान, गैंगवार की आशंका
पीटीआई, जोहान्सबर्ग Published by: नितिन गौतम Updated Sun, 27 Sep 2026 02:22 PM IST
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दक्षिण अफ्रीका दो अलग-अलग सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा ने बताया कि जोहान्सबर्ग के दक्षिण-पश्चिम में स्थित वेडेला टाउनशिप में शनिवार रात एक बार में आठ संदिग्धों ने एके-47 राइफलों और पिस्तौल से अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 15 अन्य लोग गोली लगने से घायल हुए।
पुलिस ने क्या बताया?
एक अलग बयान में पुलिस ने बताया कि केप टाउन के पास लैंडले में रविवार तड़के करीब 1 बजे एक दुकान में हुई सामूहिक गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 11 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने बताया कि वह इस मामले में भी कई संदिग्धों की तलाश कर रही है, हालांकि उनकी सटीक संख्या नहीं बताई गई है।
इन दोनों घटनाओं के कुछ ही दिन पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के शहर डरबन के पास एक घर में आयोजित पार्टी में तीन बंदूकधारियों ने गोलीबारी की थी। उस हमले में एक गर्भवती महिला समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी।
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पुलिस ने बताया कि सामूहिक गोलीबारी के दोनों मामलों में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दक्षिण अफ्रीका लंबे समय से हिंसक अपराध की ऊंची दर से जूझ रहा है। हालांकि, इस सप्ताह हुई सामूहिक गोलीबारी की लगातार घटनाओं ने देश में भी चिंता बढ़ा दी है, जहां दुनिया में हिंसक अपराध की दर पहले से ही काफी ऊंची है।
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पुलिस ने क्या बताया?
एक अलग बयान में पुलिस ने बताया कि केप टाउन के पास लैंडले में रविवार तड़के करीब 1 बजे एक दुकान में हुई सामूहिक गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 11 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने बताया कि वह इस मामले में भी कई संदिग्धों की तलाश कर रही है, हालांकि उनकी सटीक संख्या नहीं बताई गई है।
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इन दोनों घटनाओं के कुछ ही दिन पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के शहर डरबन के पास एक घर में आयोजित पार्टी में तीन बंदूकधारियों ने गोलीबारी की थी। उस हमले में एक गर्भवती महिला समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी।
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पुलिस ने बताया कि सामूहिक गोलीबारी के दोनों मामलों में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दक्षिण अफ्रीका लंबे समय से हिंसक अपराध की ऊंची दर से जूझ रहा है। हालांकि, इस सप्ताह हुई सामूहिक गोलीबारी की लगातार घटनाओं ने देश में भी चिंता बढ़ा दी है, जहां दुनिया में हिंसक अपराध की दर पहले से ही काफी ऊंची है।