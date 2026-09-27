ब्रिटेन के सैन्य बेस पर थी हमले की साजिश?: यहां से अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी भरते हैं उड़ान, कई लोग हिरासत में
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sun, 27 Sep 2026 01:54 PM IST
सार
इंग्लैंड के वेलफोर्ड में अमेरिकी एयरबेस के पास कई घर खाली कराए गए हैं और विस्फोटक कानून के तहत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। सेना की बम निरोधक टीम कई वाहनों की जांच कर रही है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। आखिर एयरबेस के पास इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? क्या हिरासत में लिए गए लोगों का एयरबेस से कोई संबंध है? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित वेलफोर्ड में पुलिस ने कई घरों को खाली कराया है। यह इलाका आरएएफ फेयरफोर्ड के पास है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। पुलिस के मुताबिक, कई लोगों को विस्फोटक कानून के तहत अपराध के संदेह में हिरासत में लिया गया है। निवासियों को पास के एक मनोरंजन केंद्र में भेजा गया है। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
अमेरिकी एयरबेस के पास अचानक क्यों खाली कराए गए घर?
इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित वेलफोर्ड में पुलिस ने कई घरों को खाली कराया है। यह इलाका आरएएफ फेयरफोर्ड के पास है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। पुलिस के मुताबिक, कई लोगों को विस्फोटक कानून के तहत अपराध के संदेह में हिरासत में लिया गया है। निवासियों को पास के एक मनोरंजन केंद्र में भेजा गया है। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
क्या विस्फोटक मिलने के बाद सेना ने संभाला मोर्चा?
पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान सेना की बम निरोधक विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है। विशेषज्ञ कई वाहनों की जांच कर रहे हैं। इलाके में सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है और लोगों को प्रभावित क्षेत्र से दूर रखा गया है। हालांकि, पुलिस ने यह पुष्टि नहीं की है कि हिरासत में लिए गए लोगों या कथित विस्फोटक मामले का आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस से सीधा संबंध है।
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आरएएफ फेयरफोर्ड क्यों महत्वपूर्ण है?
आरएएफ फेयरफोर्ड इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर में स्थित एयरबेस है और यहां अमेरिकी वायुसेना के कर्मी मौजूद रहते हैं। दिए गए विवरण के मुताबिक, ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने इस बेस का इस्तेमाल सीमित हमलों के लिए किया था। इस वजह से एयरबेस के आसपास हुई सुरक्षा कार्रवाई को लेकर भी ध्यान बढ़ गया है। हालांकि, मौजूदा घटना को एयरबेस से जोड़ने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
पुलिस ने लोगों को क्या भरोसा दिया?
ग्लॉस्टरशायर पुलिस ने कहा है कि इलाके में सुरक्षा घेरा बनाया गया है और फिलहाल घटना नियंत्रण में है। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि स्थिति को संभाल लिया गया है। मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है, जबकि बम निरोधक विशेषज्ञ वाहनों की जांच कर रहे हैं। इस कार्रवाई के कारण प्रभावित इलाके के लोगों को अस्थायी रूप से अपने घरों से बाहर रहना पड़ा है।
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अमेरिकी एयरबेस के पास अचानक क्यों खाली कराए गए घर?
इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित वेलफोर्ड में पुलिस ने कई घरों को खाली कराया है। यह इलाका आरएएफ फेयरफोर्ड के पास है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। पुलिस के मुताबिक, कई लोगों को विस्फोटक कानून के तहत अपराध के संदेह में हिरासत में लिया गया है। निवासियों को पास के एक मनोरंजन केंद्र में भेजा गया है। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
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क्या विस्फोटक मिलने के बाद सेना ने संभाला मोर्चा?
पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान सेना की बम निरोधक विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है। विशेषज्ञ कई वाहनों की जांच कर रहे हैं। इलाके में सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है और लोगों को प्रभावित क्षेत्र से दूर रखा गया है। हालांकि, पुलिस ने यह पुष्टि नहीं की है कि हिरासत में लिए गए लोगों या कथित विस्फोटक मामले का आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस से सीधा संबंध है।
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आरएएफ फेयरफोर्ड क्यों महत्वपूर्ण है?
आरएएफ फेयरफोर्ड इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर में स्थित एयरबेस है और यहां अमेरिकी वायुसेना के कर्मी मौजूद रहते हैं। दिए गए विवरण के मुताबिक, ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने इस बेस का इस्तेमाल सीमित हमलों के लिए किया था। इस वजह से एयरबेस के आसपास हुई सुरक्षा कार्रवाई को लेकर भी ध्यान बढ़ गया है। हालांकि, मौजूदा घटना को एयरबेस से जोड़ने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
पुलिस ने लोगों को क्या भरोसा दिया?
ग्लॉस्टरशायर पुलिस ने कहा है कि इलाके में सुरक्षा घेरा बनाया गया है और फिलहाल घटना नियंत्रण में है। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि स्थिति को संभाल लिया गया है। मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है, जबकि बम निरोधक विशेषज्ञ वाहनों की जांच कर रहे हैं। इस कार्रवाई के कारण प्रभावित इलाके के लोगों को अस्थायी रूप से अपने घरों से बाहर रहना पड़ा है।