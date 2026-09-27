ब्रिटेन के सैन्य बेस पर थी हमले की साजिश?: यहां से अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी भरते हैं उड़ान, कई लोग हिरासत में

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित वेलफोर्ड में पुलिस ने कई घरों को खाली कराया है। यह इलाका आरएएफ फेयरफोर्ड के पास है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। पुलिस के मुताबिक, कई लोगों को विस्फोटक कानून के तहत अपराध के संदेह में हिरासत में लिया गया है। निवासियों को पास के एक मनोरंजन केंद्र में भेजा गया है। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान सेना की बम निरोधक विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है। विशेषज्ञ कई वाहनों की जांच कर रहे हैं। इलाके में सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है और लोगों को प्रभावित क्षेत्र से दूर रखा गया है। हालांकि, पुलिस ने यह पुष्टि नहीं की है कि हिरासत में लिए गए लोगों या कथित विस्फोटक मामले का आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस से सीधा संबंध है।आरएएफ फेयरफोर्ड इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर में स्थित एयरबेस है और यहां अमेरिकी वायुसेना के कर्मी मौजूद रहते हैं। दिए गए विवरण के मुताबिक, ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने इस बेस का इस्तेमाल सीमित हमलों के लिए किया था। इस वजह से एयरबेस के आसपास हुई सुरक्षा कार्रवाई को लेकर भी ध्यान बढ़ गया है। हालांकि, मौजूदा घटना को एयरबेस से जोड़ने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।ग्लॉस्टरशायर पुलिस ने कहा है कि इलाके में सुरक्षा घेरा बनाया गया है और फिलहाल घटना नियंत्रण में है। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि स्थिति को संभाल लिया गया है। मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है, जबकि बम निरोधक विशेषज्ञ वाहनों की जांच कर रहे हैं। इस कार्रवाई के कारण प्रभावित इलाके के लोगों को अस्थायी रूप से अपने घरों से बाहर रहना पड़ा है।