विदेश के समाचार: थाईलैंड में बाढ़ का कहर, 84,000 लोग प्रभावित; अमेरिका में टिकटॉक ने 958 करोड़ का समझौता किया

थाईलैंड के 21 प्रांतों में 84,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राजधानी बैंकॉक के कई इलाकों में शनिवार को भारी बारिश हुई। इससे यातायात बाधित हुआ और सैकड़ों लोगों को जगह खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। थाईलैंड के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी। बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिटिपंट ने बताया कि पूरे शहर में 200 से अधिक आश्रय स्थल बनाए गए हैं और लगभग 900 लोग उनमें रह रहे हैं।

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अमेरिका के अल्बामा में टिकटॉक ने 958 करोड़ रुपये का समझौता किया

टिकटॉक और उसकी पैरेंट कंपनी बाइट डांस ने अमेरिकी राज्य अल्बामा के साथ 100 मिलियन डॉलर (958 करोड़ रुपये) का ऐतिहासिक समझौता किया है, जिससे किशोरों में सोशल मीडिया की लत और उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा टल गया है। इस समझौते के तहत, अल्बामा में किशोरों के ऐप इस्तेमाल करने पर कई सख्त पाबंदियां लागू की जाएंगी।