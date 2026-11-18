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गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मल्की ने बताया कि मंगलवार को किए गए इन हमलों में राजधानी सना और अमरान, सादा तथा होदेइदा प्रांतों में "60 वैध सैन्य ठिकानों" को नष्ट कर दिया गया।उन्होंने कहा कि इन हमलों का मकसद हूतियों की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को कमजोर करना था। इसके लिए पहाड़ी गोदामों तक जाने वाली उन सुरंगों को नष्ट किया गया जहां बैलिस्टिक मिसाइलें रखी जाती थीं। इसके साथ ही उन कार्यशालाओं को भी निशाना बनाया गया जहाँ ड्रोन असेंबल किए जाते हैं और रखे जाते हैं।हूती-नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-असबाही ने बताया कि होदेइदा में एक हमले में स्पंज बनाने वाली एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। सादा के किताफ जिले में हुए एक अन्य हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। अल-असबाही ने बताया कि सना में जूतों की एक फैक्ट्री पर हुए हमले में कम से कम नौ लोग घायल हो गए।अल-मल्की ने कहा कि सऊदी अरब ने बुधवार तड़के हूती विद्रोहियों द्वारा राजधानी रियाद की ओर दागी गई एक क्रूज मिसाइल को रोककर नष्ट कर दिया। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब सऊदी समर्थित सेनाएं बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास के इलाकों से पीछे हट गई हैं। यह हूती-विरोधी खेमे के लिए एक बड़ा झटका है, जिससे इस रणनीतिक जलमार्ग पर ईरान समर्थित विद्रोहियों की पकड़ और मजबूत हो गई है। ईरानी सेना ने बुधवार तड़के दावा किया कि उसने कुवैत में स्थित अमेरिकी 'अली अल-सालेम' एयर बेस को ड्रोन से निशाना बनाया है। इस घटना के कारण तेल से समृद्ध इस खाड़ी देश में कई हफ्तों में पहली बार 'एयर डिफेंस अलर्ट' जारी करना पड़ा।ईरान के सरकारी प्रसारक द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सेना ने दावा किया कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ-साथ ड्रोन और मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की गतिविधियों की निगरानी करने वाली 'यूएस सेंट्रल कमांड' ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।बुधवार को इससे पहले, कुवैत की सेना ने बताया कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियां ड्रोन हमलों को रोक रही हैं, लेकिन तुरंत किसी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। देश के विदेश मंत्रालय ने ईरान के बार-बार हो रहे "आपराधिक" हमलों की निंदा की और कहा कि इनसे कुवैत की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा है।हाल ही में ईरान ने छोटे से द्वीप देश बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करने का भी दावा किया। 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल द्वारा किए गए हमलों के बाद, ईरान ने खाड़ी के पड़ोसी देशों में अमेरिकी सुविधाओं और हितों को निशाना बनाया।