यमन में फिर तेज हुई जंग: सऊदी अरब के सना में हवाई हमलों से मची तबाही, 33 लोगों की मौत; 13 बच्चे भी शामिल

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देश में फिर से शुरू हुए गृहयुद्ध के बीच मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, यमन में संघर्ष दोबारा शुरू होने के बाद से अब तक 1,600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तीन लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं।हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-असबाही ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन की राजधानी सना के पूर्व में स्थित अल-शरिया गांव को निशाना बनाया। इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि 39 लोग घायल हैं।हूती समाचार एजेंसी सबा ने शनिवार को बताया था कि हमले के बाद मलबे में दबे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि "विमानों ने दो बार हमले कर राहत एवं बचावकर्मियों को भी निशाना बनाया।" अल-असबाही ने कहा, "लगभग अंतिम आंकड़ों के अनुसार, मृतकों में 12 पुरुष, आठ महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं। वहीं, घायलों में 16 पुरुष, 10 महिलाएं और 13 बच्चे हैं।"ईरान समर्थित हूती संगठन के अल-मसीरा टीवी ने हमले से जुड़ा एक वीडियो भी प्रसारित किया। चैनल के मुताबिक, यह वीडियो अल-शरिया गांव में बनाया गया था। इसमें हमले वाली जगह से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। आसपास मलबे के ढेर और अस्पताल में भर्ती घायल लोग भी नजर आ रहे हैं।यमन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में लड़ रहे सऊदी अरब ने इन हवाई हमलों से जुड़ी रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने रियाद प्रांत की ओर दागी गई हूती मिसाइल को रोककर नष्ट कर दिया है।दूसरी ओर, हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब और यमन में सऊदी सैनिकों तथा सैन्य और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाकर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि संगठन ने छह सैन्य अभियान चलाए। इनमें सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको की सुविधाओं, रियाद एयरपोर्ट और सीमा के दोनों ओर स्थित सऊदी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया।इससे पहले शुक्रवार को यमन के ताइज प्रांत में एक बाजार पर हुए हमले में 30 लोगों की मौत हो गई थी। हूतियों ने इस हमले के लिए सऊदी अरब के हवाई हमलों को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं, यमन की सरकारी सेना ने आरोप लगाया कि ईरान समर्थित हूती संगठन ने बाजार को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी।यमन में कई वर्षों तक अपेक्षाकृत शांति रहने के बाद जुलाई में हूती विद्रोहियों और सऊदी समर्थित सरकार के बीच संघर्ष फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच युद्ध का एक नया मोर्चा खुल गया। इसके बाद से सऊदी अरब लगातार हूती ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। वहीं, हूती संगठन ने भी तेल संपदा से समृद्ध सऊदी अरब के खिलाफ अपने हमले बढ़ा दिए हैं।