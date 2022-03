{"_id":"622060b2a26c6d50bf2fabc4","slug":"russia-will-stop-war-agreed-to-a-six-hour-window-for-allowing-safe-passage-to-all-indians-in-kharkiv","type":"story","status":"publish","title_hn":"भारत की ताकत: भारतीय को निकलने के लिए खारकीव में छह घंटे तक रोके हमले, रूस ने जंग रोककर दिया मौका","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

सार बीती रात पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की थी। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मदद मांगी थी। इसके बाद खारकीव में छह घंटे के लिए हमले रोक दिए गए।

विस्तार

रूस-यूक्रेन जंग के बीच भारतीयों की युद्धस्तर पर निकासी जारी है। इस बीच रूस ने खारकीव में यह राहत प्रदान की। बीती रात पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की थी। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मदद मांगी थी। इसके बाद खारकीव में छह घंटे के लिए हमले रोक दिए गए। खबरों के मुताबिक ये हमले बुधवार रात 9.30 बजे से रोके गए थे। रूस ने बीती रात यूक्रेन के खारकीव में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकलने के लिए छह घंटे तक हमले रोक दिए। भारत की पहल पर रूस ने यह बड़ी मोहलत दी। इसे भारतीय कूटनीति व पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।रूस-यूक्रेन जंग के बीच भारतीयों की युद्धस्तर पर निकासी जारी है। इस बीच रूस ने खारकीव में यह राहत प्रदान की। बीती रात पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की थी। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मदद मांगी थी। इसके बाद खारकीव में छह घंटे के लिए हमले रोक दिए गए। खबरों के मुताबिक ये हमले बुधवार रात 9.30 बजे से रोके गए थे।

The Russians apparently agreed to a six hour window for allowing safe passage to all Indians in Kharkiv before an all-out assault begins tonight . The deadline is 2130 IST, about 3 hours from now. #UkraineWar — Nitin A. Gokhale (@nitingokhale) March 2, 2022

Think for a brief moment.



US/China have been helpless to evacuate their citizens from Ukraine since the war began.



India today managed to stop THE WAR for 6 hours in Kharkiv to let rescue Indian students.



Damn positive about remaining Indian students being rescued soon. 🇮🇳 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 2, 2022

India today managed to stop THE WAR for 6 hours in #Kharkiv to let rescue Indian students.



Power of Indian Diplomacy 🇮🇳 #OperationGanga #indiansinkharkiv #RussiaUkraine pic.twitter.com/kShjVQacYh — Organiser Weekly (@eOrganiser) March 2, 2022

When nations like China, USA, UK were scared to enter Ukraine, India managed to evacuate over 60% of its citizens from Ukraine



Now Indian PM spoke to Putin & managed to stop the war for over 6 hours so that all Indian students can reach a safe place



That's the power of Modi ji — Mahesh Vikram Hegde 🇮🇳 (@mvmeet) March 3, 2022

नितिन गोखले ने ट्वीट कर कहा कि खारकीव में चौतरफा हमले करने से पहले रूस ने बीती रात सभी भारतीयों को वहां से निकलने के लिए छह घंटे जंग रोक दी।इसी तरह आदित्य राज कौल ने ट्वीट किया, जरा सोचिए। जब से जंग शुरू हुई है, अमेरिका या चीन अपने नागरिकों को निकालने में असहाय हैं। भारत छह घंटे के लिए खारकीय में जंग रुकवाने में कामयाब हो गया। उम्मीद है बचे विद्यार्थी भी निकाल लिए जाएंगे।'आर्गनाइजर वीकली ने ट्वीट किया, 'भारत आज खारकीव में छह घंटे जंग रुकवाने में कामयाब हो गया। भारतीय लोकतंत्र की ताकत तो देखिए।'महेश विक्रम हेगड़े ने लिखा 'जब चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन में घुसने में घबरा रहे हैं, भारत अपने 60 फीसदी नागरिकों को वहां से निकालने में कामयाब रहा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात की और छह घंटे के लिए जंग रुकवाने में सफल रहे। यह मोदी जी की ताकत है।'