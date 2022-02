अमेरिका का दावा : यूक्रेन से नहीं लौटी रूसी सेना, 7000 सैनिक और भेजे, बाइडन बोले- हमले का खतरा 'बहुत ज्यादा'

वेनेजुएला ने लिया रूस से सैन्य सहयोग का संकल्प

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रूस के साथ शक्तिशाली सैन्य सहयोग का संकल्प लिया है। अधिकारियों के बीच बुधवार को हुई उच्च-स्तरीय चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। इससे एक दिन पहले अमेरिका तथा कई अन्य देशों ने वेनेजुएला में लंबे समय से चले आ रहे संकट का समाधान निकालने के लिए बातचीत की थी। मादुरो ने कहा, हमने शांति, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए रूस के साथ सैन्य सहयोग का रास्ता खोला है। उन्होंने कहा, हम दुनिया की एक सैन्य ताकत रूस के साथ मिलकर तैयारी, प्रशिक्षण और सहयोग को आगे बढ़ाएंगे।



रूस-यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पोलैंड पहुंचे

रूस और यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन गुरुवार को पोलैंड पहुंचे। उन्होंने ट्वीट किया, "अमेरिका पोलैंड के साथ गठबंधन और साझा मूल्यों की गहरी सराहना करता है, और मैं विशेष रूप से अमेरिकी सैनिकों की शानदार मेजबानी के लिए उनका आभारी हूं।"

I just arrived in Poland. The United States has a deep appreciation for our Alliance and our shared values, and I’m especially thankful for their gracious hosting of U.S. forces. #WeAreNATO pic.twitter.com/47VpgfrZLo