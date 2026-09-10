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मेहुल चोकसी चर्चा में: हीरा व्यापारी के पूर्व वकील विजय पर यौन उत्पीड़न का एक और आरोप, अबतक कितने केस दर्ज?

Thu, 10 Sep 2026 06:39 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, लंदन
पीटीआई, लंदन Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 10 Sep 2026 06:39 PM IST
सार

लंदन की जेल में बंद भारतीय आपराधिक वकील विजय अग्रवाल पर यौन उत्पीड़न का एक और आरोप लगा है। उनकी सहायक मनप्रीत कौर पर भी दो आरोप हैं। ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस मामले की जटिल जांच कर रही है। 

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harassment against the diamond merchant's former lawyer Vijay; how many cases registered so far?
विजय अग्रवाल पर यौन उत्पीड़न का एक और आरोप - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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यौन उत्पीड़न के आरोपों में पिछले महीने गिरफ्तारी के बाद से लंदन में जेल में बंद आपराधिक वकील विजय अग्रवाल पर उत्पीड़न का एक अतिरिक्त आरोप लगाया गया है, यह बात गुरुवार को ब्रिटेन की एक अदालत को बताई गई। 

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यौन उत्पीड़न के कितने आरोप लगे?
अग्रवाल, जिन्होंने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही में भगोड़े कारोबारी मेहुल चोक्सी का प्रतिनिधित्व किया है। साउथवार्क क्राउन कोर्ट में न्यायमूर्ति नथानिएल रुडोल्फ के समक्ष पेश हुए। उन पर यौन उत्पीड़न के चार आरोप लगाए गए हैं। उन्हें याचिका और मुकदमे की तैयारी के लिए सुनवाई का सामना करना पड़ा।
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सहायक मनप्रीत कौर क्यों पेश हुई? 
उनकी सहायक मनप्रीत कौर भी उनके साथ कटघरे में पेश हुईं, जिन पर जानबूझकर यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने या उसमें सहायता करने के दो आरोप हैं। उन्होंने केवल अपने नाम की पुष्टि करने के लिए बात की और जब तक उन्हें जमानत नहीं मिल जाती, तब तक वे अगले साल 15 मार्च को होने वाले अपने मुकदमे की सुनवाई तक जेल में ही रहेंगी। गुरुवार की सुनवाई में, क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने पुलिस जांच की जटिल प्रकृति के कारण मामले में अभियोग दाखिल करने से पहले अगले महीने तक के लिए स्थगन का अनुरोध किया।
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सीपीएस के बैरिस्टर ओलिवर वीच ने क्या बताया? 
सीपीएस के बैरिस्टर ओलिवर वीच ने न्यायाधीश को बताया, 'यह तीन शिकायतकर्ताओं से जुड़े कथित यौन अपराधों की एक श्रृंखला से संबंधित एक चल रही जांच है।'  उन्होंने कहा कि "मामले की जटिलता और चल रही जांच" से संकेत मिलता है कि कम से कम एक अन्य शिकायतकर्ता है जिसने यौन संबंध का आरोप लगाया है। 

अग्रवाल के वकील ने बचाव में क्या बोला? 
अग्रवाल के वकील, साशा वास ने अग्रवाल को बेहतरीन चरित्र वाला व्यक्ति बताया, जो पिछले लगभग एक महीने से दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद हैं। उन्होंने सीपीएस से अग्रवाल के खिलाफ लगे आरोपों, उनकी जमानत पर आपत्तियों और पुलिस जांच की स्थिति का विस्तृत लिखित दस्तावेज मांगा की ताकि बचाव पक्ष जमानत के लिए सार्थक आवेदन कर सके।

न्यायाधीश ने अग्रवाल के परिवार के सदस्यों और कौर के पति को भारत से वर्चुअल लिंक के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।


57 वर्षीय अग्रवाल, जो एक जाने-माने वकील हैं, और 41 वर्षीय कौर को 11 अगस्त को लंदन के पॉश मेफेयर इलाके में ब्रिक स्ट्रीट स्थित एक संपत्ति से 26 मई और 9 अगस्त को कथित यौन अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।   

 

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