दुनिया की खबरें: 'मुझे गोद में उठाकर भागे थे दमकलकर्मी', ट्रंप के दावे पर उठे गंभीर सवाल

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हालांकि, उस समय ग्राउंड जीरो पर राहत और बचाव कार्य में जुटे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और उनके जीवनी लेखक ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह निराधार बताया है। व्हाइट हाउस के पास 'द एलिप्स' मैदान में मंगलवार को आयोजित संबोधन में ट्रंप ने अपनी निर्माण टीम के साथ लोअर मैनहट्टन जाने की बात दोहराई। विज्ञापन



अधिकारियों ने दावों को नकारा

न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के पूर्व डिप्टी चीफ रिचर्ड एलेस ने कहा, "मैंने वहां कई महीने बिताए, लेकिन ट्रंप को कभी वहां नहीं देखा। वे उस समय एक आम नागरिक (रियल एस्टेट कारोबारी) थे, मुझे नहीं लगता कि वे वहां किसी भी तरह की प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे थे। विज्ञापन विज्ञापन

हालांकि, उस समय ग्राउंड जीरो पर राहत और बचाव कार्य में जुटे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और उनके जीवनी लेखक ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह निराधार बताया है। व्हाइट हाउस के पास 'द एलिप्स' मैदान में मंगलवार को आयोजित संबोधन में ट्रंप ने अपनी निर्माण टीम के साथ लोअर मैनहट्टन जाने की बात दोहराई।न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के पूर्व डिप्टी चीफ रिचर्ड एलेस ने कहा, "मैंने वहां कई महीने बिताए, लेकिन ट्रंप को कभी वहां नहीं देखा। वे उस समय एक आम नागरिक (रियल एस्टेट कारोबारी) थे, मुझे नहीं लगता कि वे वहां किसी भी तरह की प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे थे।

11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस दौर को लेकर एक नया और विवादित दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि हमलों के तुरंत बाद जब वे ग्राउंड जीरो के पास गए थे, तब एक हिलती हुई इमारत से बचाने के लिए दो हट्टे-कट्टे दमकलकर्मियों ने उन्हें अपनी बांहों में ऊपर उठाया और सुरक्षित जगह तक दौड़ लगाकर ले गए।