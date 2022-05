{"_id":"62894f425173fd2d873d109b","slug":"russia-ukraine-conflict-day-87th-russian-capture-of-mariupol-claimed-weapons-consignments-coming-from-western-countries-to-ukraine-in-zhytomyr-were-destroyed-by-missiles","type":"story","status":"publish","title_hn":"Russia Ukraine Conflict 87th Day : मैरियूपोल पर रूसी कब्जा, दावा- झितोमिर में पश्चिमी देशों से यूक्रेन आ रही हथियारों की खेप मिसाइलों से तबाह की","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज सर्विस, कीव/मॉस्को। Published by: योगेश साहू Updated Sun, 22 May 2022 02:14 AM IST