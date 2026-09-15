एक्सप्लेनर: कौन हैं सिडनी स्वीनी जिनके विज्ञापन पर हो रहा बवाल, पहले किन-किन विवादों में घिर चुकीं?

सिडनी से जुड़े पुराने विवाद कौन-कौन से रहे?

2025 का अमेरिकन ईगल 'जीन्स' विवाद: सिडनी स्वीनी का सबसे चर्चित विज्ञापन विवाद 2025 में अमेरिकन ईगल के अभियान से जुड़ा था। अभियान की लाइन थी 'सिडनी स्वीनी हैज ग्रेट जीन्स'। इसमें 'जीन्स' और आनुवंशिक गुणों वाले 'जीन्स' के बीच शब्दों का खेल किया गया।



एक वीडियो में स्वीनी आनुवंशिक गुणों की बात करती हैं और कहती हैं कि ये माता-पिता से बच्चों में जाते हैं और बालों का रंग, व्यक्तित्व और आंखों का रंग जैसी चीजों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद वह अपनी नीली आंखों का जिक्र करती हैं। इसी हिस्से को लेकर आलोचना शुरू हुई। आलोचकों ने विज्ञापन को नश्लभेदी करार दिया।



हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीनी के विज्ञापन का समर्थन किया था। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि स्वीनी पंजीकृत रिपब्लिकन हैं, तो ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा है तो अब उन्हें उनका विज्ञापन पसंद है और वह इसे शानदार मानते हैं।



2025 का 'बाथवॉटर' साबुन विवाद

2025 में स्वीनी डॉ. स्क्वॉच नाम के पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड के साथ एक अलग तरह के प्रचार अभियान में नजर आईं। इसमें टसिडनीज बाथवॉटर ब्लिसट नाम का साबुन लॉन्च किया गया। दावा था कि इसमें स्वीनी के असली नहाने के पानी की कुछ मात्रा शामिल है।



इसकी कहानी सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। एक पुराने विज्ञापन के बाद लोगों ने मजाक में स्वीनी के नहाने का पानी मांगना शुरू किया था। ब्रांड और स्वीनी ने इसी इंटरनेट चर्चा को एक उत्पाद में बदल दिया। इस अभियान को कुछ लोगों ने मजेदार मार्केटिंग स्टंट माना, जबकि कुछ लोगों ने इसे महिला शरीर को यौनिक रूप से प्रस्तुत करना और सेलिब्रिटी संस्कृति से जोड़कर देखा।



2024 का 'सैटरडे नाइट लाइव' विवाद

मार्च 2024 में स्वीनी ने 'सैटरडे नाइट लाइव' की मेजबानी की। कार्यक्रम के एक स्केच में वह हूटर्स की वेट्रेस की भूमिका में दिखाई दीं। इसके बाद कुछ आलोचकों ने उनकी शारीरिक सुंदरता को 'वोक' संस्कृति के खिलाफ बहस से जोड़ दिया। हूटर्स अमेरिका की एक रेस्तरां श्रृंखला है, जो अपने खाने के साथ महिला वेट्रेस की खास पोशाक और आकर्षक प्रस्तुति के लिए भी जानी जाती है।



2022 का 'मेक सिक्स्टी ग्रेट अगेन' विवाद

अगस्त 2022 में स्वीनी अपनी मां के 60वें जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरें पोस्ट करने के बाद राजनीतिक विवाद में आ गई थीं। पार्टी में कुछ लोग काउबॉय शैली के कपड़ों में थे, लेकिन तस्वीरों में एक व्यक्ति अमेरिकी झंडे और नीली पट्टी वाले कपड़े में दिखाई दिया, जिसे ब्लू लाइव्स मैटर आंदोलन से जोड़ा गया। कुछ अन्य लोगों ने 'मेक सिक्स्टी ग्रेट अगेन' लिखी लाल MAGA शैली की टोपी पहनी थी।



इसके बाद उदारवादी प्रशंसकों ने स्वीनी पर ऐसे लोगों के साथ नजदीकी होने का आरोप लगाया जो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी लोगों ने इसे 'कैंसल कल्चर' की बहस बना दिया। स्वीनी ने लोगों से तस्वीरों के आधार पर अनुमान नहीं लगाने को कहा। अगले साल उन्होंने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि तस्वीरों में दिख रहे लोग उनके परिवार के सदस्य नहीं थे। उनके मुताबिक, विवादित चीजें उनकी मां के लॉस एंजिल्स वाले दोस्तों ने मजाक में पहनी थीं।