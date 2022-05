{"_id":"6282dc7616e26b55434caf19","slug":"research-report-after-corona-pandemic-physical-activity-of-children-decreased-research-on-393-children-of-23-schools","type":"story","status":"publish","title_hn":"Research: कोरोना महामारी के बाद बच्चों की शारीरिक सक्रियता घटी, 23 स्कूलों के 393 बच्चों पर हुआ शोध","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, ब्रिस्टल। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 17 May 2022 04:51 AM IST