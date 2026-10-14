दुनिया में चल रहे 130 युद्ध: तेजी से तबाह हो रहे शहर, 1945 के बाद सबसे बड़ा संकट

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गाजा में 80 फीसदी से अधिक इमारतें तबाह

गाजा की 80% से अधिक इमारतें जमींदोज या क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और लाखों लोग कुल भूभाग के महज 30% हिस्से में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत युद्ध बंदियों को प्रताड़ित करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। जब सैनिकों को महिलाओं, बच्चों को मारने और लूटपाट की खुली छूट दी जाती है, तो वे खुद अपनी इंसानियत खो देते हैं और कभी सामान्य जिंदगी में नहीं लौट पाते। विज्ञापन



काला सागर में दो मालवाहक जहाजों पर ड्रोन हमला, एक जहाज डूबा, 11 नाविक लापता होर्मुज के बाद अब काला सागर में मालवाहक जहाजों पर हमले का नया सिलसिला शुरू हो गया है। बुल्गारिया के तट के पास मंगलवार को ड्रोन हमले में एक मालवाहक जहाज डूब गया। जहाज पर सवार 11 नाविक लापता हैं, जबकि पांच को बचा लिया गया। एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र में किसी मालवाहक जहाज के डूबने की यह दूसरी घटना है। बुल्गारिया ने घटना के बाद रूस के राजदूत को तलब किया।

विज्ञापन विज्ञापन बुल्गारियाई अधिकारियों के अनुसार, रात में दो मालवाहक जहाजों को ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिनमें से एक डूब गया। बुल्गारियाई मीडिया ने डूबे जहाज की पहचान अजोव कॉनकॉर्ड के रूप में की है।

माल्टा के झंडे वाला दूसरा जहाज चेल्सी-3 भी तीन ड्रोन हमलों की चपेट में आया। उसके सभी 15 नाविकों, सात यूक्रेनी और आठ अजरबैजान के नागरिकों को बचा लिया गया। गाजा की 80% से अधिक इमारतें जमींदोज या क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और लाखों लोग कुल भूभाग के महज 30% हिस्से में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत युद्ध बंदियों को प्रताड़ित करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। जब सैनिकों को महिलाओं, बच्चों को मारने और लूटपाट की खुली छूट दी जाती है, तो वे खुद अपनी इंसानियत खो देते हैं और कभी सामान्य जिंदगी में नहीं लौट पाते।

क्या दुनिया जाने-अनजाने एक नए विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है या फिर हम पहले से ही इसके बीचो-बीच जी रहे हैं? यह वह दहलाने वाला सवाल है जिस पर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (आईसीआरसी) की प्रेसिडेंट मिर्याना स्पोलजारिक ने पूरी दुनिया को आगाह किया है। रेड क्रॉस जैसी 160 साल पुरानी निष्पक्ष संस्था की प्रमुख का यह कहना कि 'दुनिया के नेता अब परवाह करना छोड़ चुके हैं, किसी भी वैश्विक परमाणु अलार्म से ज्यादा खतरनाक है। स्पोलजारिक का कहना है कि आज दुनिया भर में संघर्षों की संख्या और उनकी जटिलता उस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है जो 1945 के बाद कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने बताया इस समय दुनिया भर में 130 अंतरराष्ट्रीय और गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष सक्रिय हैं। पिछले 15 वर्षों की तुलना में यह संख्या दोगुनी हो चुकी है।