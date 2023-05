Rahul Gandhi: सैन फ्रांसिस्को पहुंचे राहुल गांधी, स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रों से कर सकते हैं बातचीत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका पहुंच गए। वे यहां के तीन शहरों का दौरा करेंगे। इस दौरान वह भारतीय समुदाय के लोगों और अमेरिकी सांसदों से मुलाकात करेंगे। हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का स्वागत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और संगठन के अन्य सदस्यों ने किया। राहुल सैन फ्रांसिस्को में प्रतिष्ठित स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद वह वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सांसदों तथा संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बैठक करेंगे।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi arrives in San Francisco, USA. He is on a 10 days visit to the United States.