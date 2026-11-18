इंडोनेशिया के बाली स्थित नगुराह राय हवाई अड्डे पर बुधवार दोपहर अचानक बिजली गुल हो गई। इससे सारे कंप्यूटर सिस्टम ठप पड़ गए। इस वजह ये यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली गुल होने से हवाई अड्डे के चेक इन काउंटरों पर यात्रियों की लंबी कतारें हैं। सिस्टम ठप होने से यात्री चेक इन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से बाली से जाने वाली उड़ानों में भी देरी आ रही है।

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हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे यात्री एसी बंद होने से भी परेशान हैं। गर्मी और उमस की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट परिसर के अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर बिजली आपूर्ति कब से बहाल होगी और चेक इन प्रक्रिया व उड़ानों का परिचालन कब से शुरू होगा, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी यात्रियों को नहीं दी गई है। विज्ञापन



10 मिनट में बाली एयरपोर्ट पर चार बार कटी बिजली

कुछ यात्रियों ने इस बारे में सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया दी। एक यात्री ने लिखा कि बीते 10 मिनट में बाली एयरपोर्ट पर बिजली चार बार जा चुकी है। बता दें कि बाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई और दिल्ली जैसे भारत के शहरों के लिए नॉन-स्टॉप उड़ानें उपलब्ध हैं। वहीं, कई अन्य देशों के लिए भी सीधी और कनेक्टिंग उड़ानें यहां से मिलती हैं। हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे यात्री एसी बंद होने से भी परेशान हैं। गर्मी और उमस की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट परिसर के अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर बिजली आपूर्ति कब से बहाल होगी और चेक इन प्रक्रिया व उड़ानों का परिचालन कब से शुरू होगा, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी यात्रियों को नहीं दी गई है।कुछ यात्रियों ने इस बारे में सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया दी। एक यात्री ने लिखा कि बीते 10 मिनट में बाली एयरपोर्ट पर बिजली चार बार जा चुकी है। बता दें कि बाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई और दिल्ली जैसे भारत के शहरों के लिए नॉन-स्टॉप उड़ानें उपलब्ध हैं। वहीं, कई अन्य देशों के लिए भी सीधी और कनेक्टिंग उड़ानें यहां से मिलती हैं।

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