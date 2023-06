PM Modi Gifts: डिनर के बाद मोदी ने बाइडन दंपती को दिए ये उपहार, तोहफों में भारत के इन राज्यों की झलक, देखें

पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को अमेरिका की यात्रा पर पहुंच गए है। यहां उनका हर कोई खुले मन से स्वागत कर रहा है। हर कोई पीएम से मिलने के लिए उत्सुक है और जिनकी मुलाकात हो चुकी वे लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। वाशिंगटन में बुधवार को पीएम मोदी को अमेरिकी सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं, पीएम मोदी फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडन के साथ व्हाइट हाउस में मौजूद हैं।

The box contains Ghee or clarified butter sourced from Punjab; a handwoven textured tussar silk cloth sourced from Jharkhand; long-grained rice sourced from Uttarakhand; Gud or Jaggery sourced from Maharashtra. pic.twitter.com/6ooo0KlQWE

In 1937, WB Yeats published an English translation of the Indian Upanishads, co-authored with Shri Purohit Swami. The translation and collaboration between the two authors occurred throughout 1930s and it was one of the final works of Yeats.



A copy of the first edition print… pic.twitter.com/yIi9QW290r