गिरफ्त में मेहुल: डोमिनिका की जेल में बंद चोकसी की तस्वीरें आईं सामने, हाथों में दिख रहे चोटों के निशान 

डोमिनिका की जेल में बंद भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें वहीं की मीडिया के जरिए सामने आई हैं। इन तस्वीरों में चोकसी जेल में बंद नजर आ रहा है।

First photo of fugitive diamantaire Mehul Choksi in police custody in Dominica



(photo - Antigua News Room) pic.twitter.com/7S2EDsWhL0