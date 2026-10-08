कपास बना वैश्विक संवाद का जरिया: यूएन में भारत ने दिखाई खेती से कारीगरी तक की ताकत, दिया विकास का संदेश

विश्व कपास दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत और माली के स्थायी मिशनों ने मिलकर 'कॉटन फॉर सस्टेनेबिलिटी: लाइवलीहुड्स, वैल्यू एडिशन एंड पार्टनरशिप' यानी 'टिकाऊ विकास के लिए कपास: आजीविका, मूल्य संवर्धन और साझेदारी' विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कपास को सिर्फ खेती और कारोबार की फसल के बजाय लोगों की आजीविका, टिकाऊ विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जोड़कर देखने पर जोर दिया गया।

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