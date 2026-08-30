मातम में बदला उत्सव: साइप्रस से तुर्किये जा रही नाव डूबी, 270 यात्री थे सवार; सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम रद्द

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हादसे की खबर मिलते ही तुर्किये साइप्रस के तटरक्षक बल (कोस्टगार्ड) की नौकाएं तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भी बैकअप के लिए तैनात किया गया। इसके अलावा, पास के कायरानिया बंदरगाह पर मौजूद अन्य निजी और व्यापारिक नावें भी लोगों की जान बचाने के लिए समंदर में उतर गईं।घटना के बाद उत्तरी साइप्रस के 'परिवहन मंत्री' एरहान अरिकली ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि कायरानिया तट से कुछ दूर जाते ही नाव में अचानक पानी भरना शुरू हो गया था, जिसके बाद यह असंतुलित होकर पलट गई। उन्होंने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि इस नाव में 262 यात्री और आठ चालक दल के सदस्य सवार थे, यानी कुल 270 जिंदगी दांव पर लगी थीं।राहत की बात यह रही कि बचाव दल की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। कायरानिया के मेयर मूरत सेनकुल ने दोपहर करीब 2:30 बजे जानकारी दी कि 267 में से 159 लोगों को पानी से सुरक्षित निकालकर किनारे तक पहुंचा दिया गया है। वहीं, पानी में फंसे बाकी बचे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत कार्य लगातार जारी है।मामले की नजाकत को देखते हुए 'परिवहन मंत्री' एरहान अरिकली और तुर्किये साइप्रस के 'प्रधानमंत्री' उनाल उस्तोल खुद कायरानिया पहुंचे और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। हादसे के दुख में तुर्किये के विजय दिवस (1922 के डुमलुपिनार युद्ध की सालगिरह) के अवसर पर कायरानिया में आयोजित होने वाले सभी सरकारी व सार्वजनिक कार्यक्रमों को तुरंत रद्द कर दिया गया।दूसरी तरफ, क्षेत्र के स्थानीय निकायों लैपिथोस, करावास और मायर्टौ नगरपालिका ने आम लोगों और पर्यटकों को समुद्र में उथल-पुथल और असामान्य हलचल के चलते पानी में न उतरने की सख्त सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कायरानिया के नए पोर्ट पैसेंजर टर्मिनल पर एंबुलेंस की पूरी फ्लीट तैनात कर दी है ताकि किनारे पर लाए जा रहे यात्रियों को बिना किसी देरी के त्वरित इलाज और मेडिकल सहायता दी जा सके।