Pakistan: पूर्व सैन्य अधिकारी का दावा- बाजवा-फैज के कई अभिनेत्रियों से रिश्ते, हनीट्रैप के लिए करते थे प्रयोग

पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर जनरल आदिल राजा के दावों और खुलासों से पाकिस्तान में राजनीति जगत से लेकर वहां की फिल्म इंडस्ट्री तक में भूचाल आया हुआ है। दरअसल, पूर्व सैन्य अधिकारी और मशहूर यूट्यूबर आदिल राजा ने अपने लेटेस्ट वीडियो ब्लॉग में सनसनीखेज दावे करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी तमाम राजनीतिक रसूख वाले लोगों को हनीट्रैप का शिकार बनाने के लिए देश की मशहूर मॉडल और अभिनेत्रियों का प्रयोग करते थे। इतना ही नहीं आदिल राजा ने यह दावा भी किया है कि पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज के इन अभिनेत्रियों के साथ अंतरंग संबंध भी बनाते थे। वर्तमान में लंदन में रहने वाले सेना के पूर्व अधिकारी के इन दावों और चौंकाने वाले खुलासों से पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं, आदिल के दावों पर पाकिस्तानी अभिनेत्रियों की प्रतिक्रिया भी आई है।

There are numerous names of models, actresses, and celebrities in Pakistan and abroad, with the initials that I have mentioned. I do not endorse and condemn any of the names of the celebrities being mentioned by anyone on any forum/social media in this regard.

