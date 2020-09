कुलभूषण मामलाः भारतीय वकील नियुक्त करने के लिए पाक का कानून में संशोधन से इनकार

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में भारतीय वकील नियुक्त करने से फिर से एक बार इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इसके लिए हमें अपने स्थानीय कानूनों में संशोधन करना होगा जोकि संभव नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम कानून मे किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते।

Pakistan dismisses any option to amend local laws on India's demand to allow its lawyers to fight the case of Indian national Kulbhushan Jadhav (in file pic) in Pakistani courts: Pakistan media pic.twitter.com/U0c8Uwo4Kh