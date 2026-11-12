नॉर्वे की पत्रकार हेले ने किया वीजा रद्द होने का दावा: कांग्रेस के भारत समिट में लेना था हिस्सा, कही ये बात

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom. But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa. Here is my message for @AmitShah — Helle Lyng (@HelleLyngSvends) November 11, 2026

लेंग को भारत समिट में मीडिया, प्रेस की आजादी और लोकतंत्र के भविष्य पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय के उच्च स्तर से मिले आदेशों के बाद उनका वीजा रद्द किया गया।उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें भारत का वीजा मिल चुका था और वह हैदराबाद में होने वाले भारत समिट में शामिल होने के लिए बुधवार सुबह रवाना होने वाली थीं। लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश के कारण उनका वीजा रद्द कर दिया गया।हेले लेंग ने अपने वीडियो संदेश में बताया कि वह पहली बार भारत आने को लेकर काफी उत्साहित थीं। उन्होंने यात्रा की तैयारी कर ली थी और पासपोर्ट में वीजा भी लगा हुआ था। उनके मुताबिक, जब वह एयरपोर्ट के लिए निकलने वाली थीं, उससे करीब 10 मिनट पहले नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास से फोन आया। उन्हें बताया गया कि वह उस दिन भारत नहीं जा सकतीं।पत्रकार ने कहा कि वह इस फैसले को लेकर हैरान हैं, क्योंकि उनके पास राजनीतिक मंजूरी थी और उन्हें हैदराबाद में आयोजित सम्मेलन में शामिल होना था। उन्होंने वहां मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आपसी संबंधों पर बोलना था।लेंग ने अपने वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें बताया गया है कि वीजा जारी होने के बावजूद भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। पत्रकार ने इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि संभव है कि इसका संबंध मई 2026 में नॉर्वे के ओस्लो दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे गए उनके सवालों से हो।उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपने नॉर्वे के अखबार में प्रकाशित लेखों और ऑनलाइन पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी तथा उनकी सरकार की आलोचना की है। लेंग ने आशंका जताई कि उनकी इसी आलोचना के कारण यह फैसला लिया गया हो सकता है। लेंग ने अमित शाह से मामले में हस्तक्षेप करने और उन्हें भारत आने की अनुमति देने की अपील की। उन्होंने कहा कि समिट में उनके बोलने का कार्यक्रम 48 घंटे बाद है और वह अगली उपलब्ध उड़ान से हैदराबाद पहुंच सकती हैं।हेले लेंग के आरोपों पर विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिलहाल दोनों मंत्रालयों की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है।कांग्रेस की ओर से आयोजित भारत समिट 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में होगा। यह लगातार दूसरा साल है, जब इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है।आयोजकों के मुताबिक, समिट में 70 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा प्रतिभागियों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। इनमें जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता और बुद्धिजीवी शामिल हैं।