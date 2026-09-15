जो लोग गंभीर लकवे के कारण बोलने और शरीर को हिलाने-डुलाने में असमर्थ हैं, उनके लिए वैज्ञानिकों ने संवाद का नया रास्ता तलाशा है। शोधकर्ताओं ने ऐसा ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (बीसीआई) विकसित किया है, जो व्यक्ति के दिमाग में पैदा होने वाले विद्युत संकेतों से बोलने और इशारे करने की मंशा को एक साथ पहचान सकता है। यह तकनीक शब्दों को स्क्रीन पर टेक्स्ट में बदलने के साथ डिजिटल अवतार के जरिए हाथ, सिर और शरीर के हाव-भाव भी दिखा सकती है।

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